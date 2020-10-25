Forex baskı nedir?

Forex / Foreks baskı nedir? Foreks, forex ya da dekota olarak bilinen malzeme PVC formdaki levhalardır. Son derece hafif olan bu malzemenin taşınması, depolanması kolaydır. Forex malzeme üzerine yapılan baskıya ise foreks baskı deniliyor. Taşınması kolay olan bu malzeme fuarlarda, mağaza vitrinlerinde afiş -poster olarak tercih ediliyor. Ayrıca bu malzemeden tabela ve levha da yapılıyor.

Forex baskı yaptır? Forex baskı fiyatları

Forex baskı yaptırmak isteyenler bu işlemi nerede nasıl yaptırabileceklerini merak ediyor. Forex baskıyı internet üzerinden ya da dijital baskı yapan dükkanlardan yaptırabilirsiniz. İnternetten üzerinden vereceğiniz siparişler elinize kargoyla ulaşacaktır. Fiyatlar ise tasarım ve levha boyutlarına göre farklılık gösteriyor.

Forex baskı en yakın

Forex baskı yaptıracak olanlar en yakın baskı dükkanının nerede olduğunu merak ediyor. En yakın forex baskı merkezini internetten kolayca bulabilirsiniz.

Afiş bastır

Fuarlar, açılışlar ya da evde yapacağınız doğum günlerinde afiş, poster gibi aksesuarlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu tip ürünleri dijital baskı merkezlerinde yaptırabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden de sipariş verebilirsiniz.