Ford yeni Transit "Limited" ve "Frigo Van"ı pazara sundu

İSTANBUL AA) - Ford, en çok tercih edilen ticari araç modellerinden Transit’in ek donanım ve özelliklere sahip "Limited" ile soğuk zincir taşımacılığına yönelik "Frigo Van" versiyonlarını müşterilerine sundu.

Ford açıklamasına göre, Marka, Transit’i işletmelerin ve müşterilerin ihtiyaçlarını odağına alarak geliştirmeye devam ediyor. Transit’in şimdi yeni özellikler ve ek donanımlarla sunulan "Limited" versiyonu ile soğuk zincir taşımacılığına yönelik Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu üniteye sahip "Frigo Van" satışa çıktı.





- Yeni donanım ve özelliklerle yeni "Transit Limited"





Açıklamaya göre, müşterilerin ticaret hayatının operasyonel zorlukları ile pratiklikten ve konfordan ödün vermeden baş edebilmesini sağlayan Transit’in "Trend" ve "Deluxe" versiyonlarına ek olarak yeni özellik ve ek donanımları ile geliştirilen "Limited" versiyonu öne çıkıyor.

Yeni Transit "Limited" versiyonda "Deluxe" versiyona ek olarak; gövde rengi ön tampon, HID BI-Xenon dinamik ön farlar, 16’’ inç alüminyum jantlar, yan park sensörleri, geri görüş kamerası, arka led tepe lambası, silecek suyu seviye göstergesi, ısıtmalı ön cam, yağmur sensörlü ön silecekler müşterilere sunuluyor. Yeni Transit Limited’in iç tasarımında ise Türkçe navigasyon desteği, yolcu hava yastığı, deri vites topuzunun yanı sıra iç konsola eklenen krom detaylar dikkati çekiyor.





- Yüksek kapasiteli soğutucuya sahip yeni “Transit Frigo Van”







Transit’in soğuk zincir taşımacılığına yönelik, 11 metreküp ve 12,4 metreküp baz araç üzerine geliştirilen, orta ve yüksek tavan seçenekleri ile sunulan, yeni "Frigo Van" versiyonu başta gıda olmak üzere ilaç ve çiçekçilik gibi sektörler için de önemli taşıma/nakliye avantajları sunuyor. "+5" santigrat derece soğutma sınıfında, ATP belgesine sahip, Transit Frigo Van, kuru, serin ve soğuk ürünlerin taşımasına imkan sağlıyor.

Ford Otosan Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen soğutucu sistem sektörde bir "ilk ve benzersiz" olarak müşterilere sunuluyor. Soğutucu sistemde ikinci kompresör kullanılmıyor, bu sayede, motorda ekstra yüklenme oluşmazken, motorun daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlanıyor. Araçta tavan ünitesi (ilave yoğuşturucu) bulunmaması sebebiyle, tavan gövde sacı modifikasyonu da bulunmuyor. Böylelikle aracın orijinalliği korunuyor, ikinci elde değer kaybı yaşanmıyor. Ayrıca, aracın arka yük kısmında, standart soğutucu ünite ve 65mm izolasyon kalınlığına sahip, modüler paneller bulunuyor. Modüler paneller, istenildiğinde sökülerek araç tekrar panelvan haline dönüştürülebiliyor.

Açıklamaya göre, Transit Frigo Van araçlar anahtar teslim olarak ve Ford Otosan ‘3 yıl sınırsız kilometrem garantisi’ ile müşterilere sunuluyor.

Yeni Ford Transit Minibüs "Limited" 339 bin 800 TL'den, Transit Van "Limited" 251 bin 800 TL ve Transit "Frigo Van" ise 252 bin 900 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili Satıcılarında müşterileri bekliyor.

