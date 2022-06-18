Foça’daki orman yangınına jet müdahale

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye’yi etkesi altına alan sağanak yağışların ardından, son günlerde artan hava sıcaklıkları beraberinde orman yangınlarını da getirdi.

Artan hava sıcaklıklarıyla beraber artan orman yangınlarına hazırlıklı olan Orman Genel Müdürlüğüne bağlı bölge ekipleri, anında müdahale ederek yangınların büyümeden söndürülmesi için var gücüyle çalışıyor. İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, 5 dakika içerisinde müdahale edildiğini duyurdu. Paylaşımda, “Artan sıcaklıklar yangın riskini de beraberinde getiriyor. İzmir / Foça'da çıkan orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangına sebep olacak davranışlarda bulunmanın cezası olduğunu unutmayın.” ifadeleri kullanıldı. Bir diğer paylaşımda da, “Babanızın hatırası ülkemizin nefesi olsun.” başlığıyla, http://babaminfidani.com’dan ücretsiz fidan sahiplenelim. BabamınFidanı etiketi ile paylaşalım. Hem babamızı mutlu edelim hem de ülkemize olan sevgimizi gösterelim. BabalarGünü babalar günü kutlaması için çocuklara babaları için bir fidan hediye etmelerini istedi.