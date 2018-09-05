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FLAŞ! MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu!

MHP, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak tekrar Hüseyin Sözlü'yü gösterdi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:21
FLAŞ! MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu!

MHP, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterecek.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sözlü, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:21
  1. MHP
  2. Milliyetçi Hareket Partisi
  3. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  4. ilk aday belli oldu
  5. Hüseyin Sözlü
  6. flaş karar

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