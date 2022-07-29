Flaş iddia: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu, 6'lı masaya sunulacak!

Muhalefetteki 6 partinin 28 Şubat'ta oluşturduğu altılı masadan ortak aday çıkmaması, son haftalarda farklı seslerin yükselmesine neden oldu. Aynı durum, CHP için de geçerliydi. Zira CHP'de de partinin adayının Genel Başkan Kılıçdaroğlu mu, yoksa Ankara ve Istanbul büyükşehir belediye başkanlarından biri mi olacağı konusunda mutabakat yoktu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, hafta başında "İttifakın kurucusu Kılıçdaroğlu'dur; CHP'nin uzlaştığı aday da Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Akşam gazetesinden Melik Yiğitel'in haberine göre; CHP'de adaylık konusunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri artık listede yok. Bunda, İmamoğlu'nun İstanbul'daki 3 yıllık performansı, krizlere tatildeyken yakalanması, Karadeniz seyahati ve seçmenlerine karşı tavrı da etkili oldu.

Kulislerden aldığı bilgileri paylaşan Yiğitel, "CHP, genel başkan yardımcısının ağzından, adaylık konusunda 'parti içi uzlaşma'nın sağlandığını ilan etti ve 'ortak aday' önerisi olarak altılı masaya getirileceğini ima etti" ifadelerini kullandı.

Yiğitel'in yazısı şu ifadelerle devam ediyor:

"Kılıçdaroğlu, daha önce de genel başkan yardımcıları, parti sözcüsü, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin ağzından adaylığını açıklatmış, parti bayraklarının, logolarının olmadığı 'kendi adıyla' mitingler düzenlemişti. Konuşmalarında 'biz'li değil, 'ben'li ifadeler kullanmayı tercih ederek, 'adaylık' imasını güçlü tutuyor.

CHP'li kaynaklarıma, özellikle de Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bildiğim isimlere iki soru sordum:

Kemal Bey aday olacak mı?

Kaynaklarımdan birinin ifadesi aynen şöyle oldu: "Kısa süre önce Sayın Genel Başkan ile çay içtik. Net ifadeyle 'aday benim' dedi."

"Peki bunu sadece kendi niyeti ve kararı olarak mı söyledi, yoksa altılı masada da karşılığı var mı?"

Onun cevabı daha ilginçti:

"Ben bizzat Kılıçdaroğlu'na sordum, 'masadakiler buna nasıl bakıyor' dedim. Kılıçdaroğlu da özetle, 'Meral Hanım ve Temel Bey olumlu bakıyor. Gültekin Bey ise daha önce desteğini açıklamıştı. Babacan ve Davutoğlu'nun da bu durumda pek ses çıkarabileceğini düşünmüyorum' dedi."

HDP Kılıçdaroğlu'na soğuk değil

İletişime geçtiği kaynaklarına, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bakış açısını da soran gazeteci Yiğitel, CHP içindeki genel kanaatin "HDP Kılıçdaroğlu'na destek verilebilir, oy yönlendirmesi yapılabilir" yönünde olduğunu söyledi.

Melik Yiğitel haberini; "HDP kanadında ise açıktan Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeme konusu henüz netleşmedi. CHP'liler de HDP'nin açık desteğinin 'yararlı olup olmayacağı' konusunda tereddütlü" ifadeleriyle bitirdi.