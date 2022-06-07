Flaş haber az önce geldi! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirecek.
Ankara'da gündemi hareketlendiren gelişme Erdoğan ve Bahçeli'den geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek. Her iki liderin bugünkü programında görüşme yer almıyordu.