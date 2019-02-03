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Flaş gelişme! Adana Demirspor Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı

TFF 1.Lig takımlarından Adana Demirspor tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı.

03 Şubat 2019 Pazar 00:40
Flaş gelişme! Adana Demirspor Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona 'şampiyonluk' hedefiyle başlayan Adana Demirspor, Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ı getirmişti. Ligde bugün sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'i 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı play off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı. Vural bu sezon ikinci kez görev aldığı Adana Demirspor ile 10 maça çıktı, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 00:40
  1. Gaziantep
  2. Adana
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