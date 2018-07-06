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Flaş! Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! Menajeri İstanbulda...

Sarı Lacivertli yönetim, Ospina’nın menajerini sessiz sedasız İstanbul’a getirdi. Kolombiya’nın Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından görüşmeler hızlanırken, önümüzdeki haftaya kadar anlaşmanın sağlanması bekleniyor

06 Temmuz 2018 Cuma 11:04
Flaş! Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! Menajeri İstanbulda...

Kameni’yi göndermeye hazırlanan yönetim, 1 numara transferinde mutlu sona yakın. Gündemdeki isim David Ospina.

Geçtiğimiz hafta Rusya’ya gidip, Kolombiya Milli Takımı’nda bulunan Ospina ile yüz yüze görüşen Fenerbahçe yetkilileri, bu kez de 29 yaşındaki yıldız eldivenin menacerini İstanbul’a getirdi.

3 yıllık anlaşma üzerinden görüşmeler sürerken, Arsenal da uygun bir bonservis bedeliyle Kolombiyalı kaleciyi göndermeye sıcak bakıyor. Londra ekibinin Leno’yu transfer etmesinin ardından mevcut kadroda 3. kaleci durumuna düşen Ospina’nın, Arsenal ile 1 senelik mukavelesi kaldı.

Yönetimin hedefi, önümüzdeki haftaya kadar Ospina transferini sonuçlandırmak. Kolombiya’nın Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından Ospina’nın talipleri artarken, son olarak Arjantin ekibi Boca Juniors devreye girmişti.

VOLKAN BİLMECESİ

17 yıldır Fenerbahçe’de görev yapan Volkan Demirel’in geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin indirim talebine olumlu karşılık vermesine rağmen henüz kulübe çağrılmayan 36 yaşındaki kaleci, haber bekliyor.

Sarı- Lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını Samandıra’da hız kesmeden devam ederken, henüz sözleşme imzalamayan Volkan ise bireysel antrenör eşliğinde çalışıyor.

Fanatik

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:04
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Ospina
  4. Kaleci

YORUM YAZ

  • fth30fth3059 dk önce
    türkiyede tüzlerce kaleci var Fenerbahçe yönetimi neden türkiyede kalecileri izlememiş te yabancı ülkede kaleci izlemiş yazık günahtır nerde yerlilik korkarım bu gidişle Fenerbahçe lige 11 yabancı oyuncuyla başlar. ondan sonra milli takım neden başarısız diye konuşurlar
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