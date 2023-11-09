Fiyatlar gerileme seyrine girdi! Gram ve çeyrek altın bu seviyeden alınır mı?

Özellikle küçük yatırımcılar altın fiyatlarının ne yönde seyredeceğini merak ediyor. Uluslararası konjonktürde Ortadoğu'daki çatışmaların rutine dönmesi ve savaşın sıçrayacağına dair beklentilerin ötelenmiş olması sent hareketlerin de önüne geçmiş durumda.

Gram ve altında seyir

Şu saatlerde serbest piyasada altının gramı 1789 liradan, çeyrek altın 2937 liradan işlem görmeye devam ediyor.Ons altında 1960 dolar destek seviyesinin test edildiği ve sonrasında gelen tepki alımlarının ise sınırlı kalarak 1947 Dolar seviyesinde gün sonu kapanışının gerçekleştiği görüldü. Dolar endeksi yukarı yönlü ivme kazanırken ons altında jeopolitik risklerin ortaya koyduğu gerilimin yerini nispeten normalleşen fiyatlara bırakması ile birlikte geri çekilmeler devam ediyor.

Gram ve altında seyir

Ons altın tarafında yaşanan prim kaybı yurtiçi gram altın fiyatları üzerinde olumsuz etki oluştururken kur tarafında yatay pozitif fiyatlama da sınırlı kaldı. Bugün ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ülkede işgücü piyasasının gevşemeye başladığını işaret ederse ons altında sınırlı da olsa tepki hareketi gelebilir.

Hareketlenme adımı

Ons altında 1955 dolar direncinin altında fiyatlamanın devam etmesi halinde gram altında da 1800 direnci altında fiyatlama devam edecek. İlk direnç noktası olarak 1790TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1795TL ve 1800TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1785TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1780TL ve 1775TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

Küçük yatırımcıya önerilerde bulunan altın piyasası uzmanları, satım için beklenmesi gerektiğini, alım için şu anki seviyelerin denenebileceği görüşünde. Özellikle Gram altında 1800 bandının alt seviyeleri alım için öneriler nokta olarak öne çıkıyor.

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