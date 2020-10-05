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Ekonomi Fiyat artışları (3)
Ekonomi

Fiyat artışları (3)

Eylülde ana harcama grupları itibarıyla aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,02 ile ev eşyasında gerçekleşti - Söz konusu ayda en fazla azalış ise yüzde 0,07 ile eğitim grubunda oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 10:37:15 -
Fiyat artışları (3)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,02 ile ev eşyasında kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Eylülde bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 3,02 ile ev eşyasında gerçekleşirken, bu grubu yüzde 1,84 ile ulaştırma ve yüzde 0,93 ile konut takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla eylülde en fazla azalış yüzde 0,07 ile eğitim grubunda oldu. Giyim ve ayakkabıda da yüzde 0,03 azalma gerçekleşti. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,28 ile haberleşme, yüzde 0,63 ile çeşitli mal ve hizmetlerde geçti.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 25,17 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 15,09 ile sağlık, yüzde 14,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Bu dönemde ulaştırmada yüzde 12,95, ev eşyasında yüzde 11,34 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 0,68 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 6,74 ile haberleşme, yüzde 6,91 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7,55 ile eğitim oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden, 62'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı, 314 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Gıda ve alkolsüz içecekler0,6614,95
Alkollü içecekler ve tütün0,040,68
Giyim ve ayakkabı-0,036,91
Konut0,9310
Ev eşyası3,0211,34
Sağlık 0,8715,09
Ulaştırma 1,8412,95
Haberleşme 0,286,74
Eğlence ve kültür0,888,12
Eğitim -0,077,55
Lokanta ve oteller0,7410,92
Çeşitli mal ve hizmetler0,6325,17

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,35, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,57 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,81 arttı.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,35 ile "işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç111,66
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç1,3511,57
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç1,3311,32
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç1,211,84
Alkollü içecekler ve tütün hariç1,0312,46
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç1,112,81

(Sürecek)

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