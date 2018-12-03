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FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu

- Turun 1 yıldızlı Ljubljana etabında Selçuk Şekerci-Sefa Urlu ikilisi, gümüş madalya kazandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:51
FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu

ANKARA (AA) - FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun 1 yıldızlı Ljubljana etabında Selçuk Şekerci-Sefa Urlu ikilisi, gümüş madalya elde etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen organizasyonda Türk sporcular Selçuk ile Sefa, finalde Belarus'tan Aliaksandr Dziadkou-Pavel Piatrushka ikilisiyle karşılaştı.

33 dakika süren müsabakayı 19-21 ve 16-21'lik set sonuçlarıyla 2-0 kaybeden Selçuk-Sefa ikilisi, Ljubljana etabını ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:51
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  3. Sefa Urlu
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