Fitrenin kazası olur mu? Zamanında verilmeyen fitre daha sonra verilir mi?
Fitrenin kazası olur mu? Fitre, yaradılışın bir şükrü ve İslam’ın beş şartından biri olan Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın mutluluğunu ifade etmektedir. Fitreyi kim verir? Fitre vermek için Müslüman olmak ve dinen zengin olma şartı vardır. Fitre kime verilir? Fitre Müslüman olup da ihtiyaç sahiplerine verilir? Fitre ne zamana kadar verilir? Fitre Ramazan ayının sonuna kadar verilmesi gereken vacip bir sadakadır. Peki zamanında verilmeyen fitre daha sonra verilir mi?
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. 2021 fitre miktarını Diyanet İşleri Başkanlığı 28 TL olarak açıkladı.
Fitrenin kazası olur mu?
Zamanında verilmeyen fitre daha sonra verilir mi? Bütün ibadetlerde olduğu gibi sadaka-i fıtır yükümlülüğü de geciktirilmeyip zamanında yerine getirilmelidir. Bununla birlikte zamanında ödenmemişse ve fitre bayram namazı kılındığı halde verilmemiş ise, kişi fitre yükümlülğünden kurtulamaz. Bulduğu ilk fırsatta fitresini vermekle yükümlüdür. Aksi taktirde borçlu kalır.
Fitre kime verilmez?
Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).