Fitrenin kazası olur mu? Zamanında verilmeyen fitre daha sonra verilir mi?

Fitrenin kazası olur mu? Fitre, yaradılışın bir şükrü ve İslam’ın beş şartından biri olan Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın mutluluğunu ifade etmektedir. Fitreyi kim verir? Fitre vermek için Müslüman olmak ve dinen zengin olma şartı vardır. Fitre kime verilir? Fitre Müslüman olup da ihtiyaç sahiplerine verilir? Fitre ne zamana kadar verilir? Fitre Ramazan ayının sonuna kadar verilmesi gereken vacip bir sadakadır. Peki zamanında verilmeyen fitre daha sonra verilir mi?