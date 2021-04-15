Fitne korosu duvara tosladı! Türk ordusuna "satılmış" diyen CHP'linin algı operasyonu elinde patladı

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) "satılmış ordu" diyerek dil uzatan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın başını çektiği fitne korosu duvara tosladı.

ÇAYKUR bünyesindeki fabrikalarda mevsimlik olarak çalışacak 300 işçi arasına girmek için 35 bin 412 başvuru yapmıştı.

İŞKUR üzerinden yapılan başvurular sonucunda çalışmaya hak kazanan kişiler noter kurası ile canlı yayında belirlendi.

Algı operasyonuna girişen CHP'li Ali Mahir Başarır ise alımların "liyakat" yerine "sadakat" üzerinden yapıldığı hezeyanında bulunarak, "AKP listesinde ismi olanlar kabul, yoksa olmadı bir daha! Rezillik" ifadelerini kullandı.

CHP'li Başarır'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kura çekilişi yapan kişinin çektiği rakamı geri attığı görüldü. Ancak olayın aslı çok geçmeden ortaya çıktı. Kura çekiminde birbirine yapışık iki numara geldiği için numaraların birbirlerinden ayrılarak yeniden çekildiği öğrenildi.

ÇAYKUR konuya açıklık getirdi

ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"Bu kura ile işe alım işleminin ÇAYKUR ile bir alakası yoktur" diyen Hatinoğlu, alımların İŞKUR aracılığıyla yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Biz bu alımları İŞKUR aracılığıyla yapıyoruz. Çekilişleri de onlar organize ediyor. Konunun muhatabı biz değiliz. İŞKUR bu çekiliş yöntemini noter aracılığıyla yaptığını belirtti. İŞKUR’un yaptığı bu işe alım organizasyonu canlı da yayınlıyoruz. Biz de konuyu İŞKUR’un görevlendirdiği notere sorduk. Bize 'Birbirine yapışık iki numara geldiği için birbirinden ayırıp yeniden çektiğini' söyledi"

Öte yandan ÇAYKUR VE İŞKUR'u suçlayarak algı operasyonu yapan Başarır'ın yalanının ortaya çıkmasının ardından ne diyeceği merak konusu oldu.