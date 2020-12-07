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Aktüel Fitch: Türk bankalarının döviz likiditesi dış finansman gereksinimlerini karşılamak için yeterli
Aktüel

Fitch: Türk bankalarının döviz likiditesi dış finansman gereksinimlerini karşılamak için yeterli

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:50:33 -
Fitch: Türk bankalarının döviz likiditesi dış finansman gereksinimlerini karşılamak için yeterli

BERLİN (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörünün döviz likiditesinin kısa vadeli piyasaya duyarlı dış finansman gereksinimlerini karşılamak için yeterli olduğunu bildirdi.

Fitch, yılın 3. çeyreğine dair Türk bankalarının finansal verilerinin ve bilançoların yer aldığı veri raporunu yayınladı.

Bankaların kredi profillerinin olası sonuçlarının da analiz edildiği raporda, Türk bankalarında kredi büyüme hızının bu yılın 3. çeyreğinde gevşediği belirtildi.

Türk bankalarında sorunlu kredi oranının eylül ayı sonunda yüzde 4,1'e indiği ifade edilen raporda, çoğu bankanın çekirdek sermaye oranlarının yeterli olduğu vurgulandı.

13 bankaya yer verilen Fitch raporunda, “Türk Bankacılık sektörünün döviz likiditesi kısa vadeli piyasaya duyarlı dış finansman gereksinimlerini karşılamak için yeterli. Oynak piyasa koşulları değerlendirildiğinde yeniden finansman riskleri yüksek ancak bankalar Kovid-19 salgınında dış finansmana makul oranda erişimi sürdürdüler.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, Türk bankaların döviz likiditeye ulaşmalarının merkez bankasına yüksek oranda bağımlı hale geldiği ileri sürüldü.

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