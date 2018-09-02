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Fıstık çalan çocuğa inanılmaz ceza! Hortumla ıslatarak dövdü

Şanlıurfa'da, bahçesinden fıstık çaldığını iddia ettiği bir çocuğu, hortumla ıslatarak döven ve dayak videosunu sosyal medyada yayınlayan kişiye tepki yağdı.

02 Eylül 2018 Pazar 11:36

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'nde, iddiaya göre, 15 yaşlarındaki erkek çocuğu, tarladan fıstık çaldı. Tarla sahibi, arazide yakaladığı çocuğu hortumdan tuttuğu suyla ıslatıp, tokat atarak, dövdü.

Çocuğun dövülme anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

 

TİTREYEREK SORULARA YANIT VERDİ

Görüntülerde, çocuğun, soğuk suyun etkisiyle titrediği ve kendisine yöneltilen sorulara cevap verdiği anlar yer alıyor.

Öte yandan sosyal medya yayılan görüntüyü izleyenler, çocuğu döven ve videoyu çeken kişilere tepki gösterdi.

Jandarma, tepkilere yol açan görüntülerdeki kişilerin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 11:36
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