Fıstığı ağacı en çok yetiştirilen ağaç türleri arasındadır. Ülkemizde de yine yer fıstığı yetiştiriciliği oldukça yaygındır.Yer fıstığı çiğ ya da kavrulmuş olarak tüketilebilen bir yiyecektir. Bu bakımdan genellikle çerez olarak satılmaktadır. Ancak bu bitkinin sap ve kabuğunun farklı şekillerde değerlendirilmesi de mümkündür.

Fıstığının faydaları nelerdir?

İyi kolesterol seviyesini yükselterek kötü kolesterol seviyesini düşürür.

Mide ve kolon kanserlerine karşı büyük bir savaş verir.

Kan şekeri seviyesinin dengelenmesine yardım eder.

İçerisinde bulunan proteinler ve aminoasitler sayesinde vücudun sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar.

İçerisinde bulunan yağlar vücut sağlığı için oldukça faydalıdır.

İçerisinde omega 3 yağları içerir ve buda saç dökülmesine, saç tellerinin kırılmalarına karşı oldukça etkilidir. Aynı zamanda saçların güçlü ve parlak görünmelerini sağlar.

Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

İçerisinde bol miktarda E vitamini bulunduğundan dolayı cilt sağlığına yararlıdır.

Kadınların hamilelik süreçlerinde düşük riskini azaltır ve aynı zamanda döllenmeye de yardımcı olmaktadır.

Seretonin hormonunun üretilmesine yardımcı olur ve bu sayede kişilerin depresyona girmelerini engeller.

Kolon kanserinin oluşma riskini azaltmaktadır.

Cinsel gücün arttırılmasına yardımcı olur.

Düzenli bir şekilde tüketildiği taktirde, damar ve kalp hastalıklarına karşı korur.

Yer fıstığı ezmesi safra kesesi ağrılarının azalmasını sağlamaktadır.

Yer fıstığının düzenli tüketilmesi, inme riskinin azaltılmasını sağlar.

Alzheimer hastalığının belirtilerini azaltır.

Yer fıstığını düzenli olarak tüketen kişilerin hafızaları güçlenir.

Yer fıstığının besin değerleri

100 g yer fıstığında aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 567 kcal

Protein: 25,8 g

Karbonhidrat: 16,13 g

Lif: 8,5 g

Toplam şeker: 4,72 g

Sodyum: 18 mg

Kalsiyum: 92 mg

Bakır: 1.144 mg

Demir: 4.58 mg

Magnezyum: 168 mg

Manganez: 1.934 mg

Potasyum: 705 mg

Fosfor: 376 mg

Magnezyum: 168 mg

Kalsiyum: 92 mg

Sodyum: 18 mg

Demir: 4.58 mg

Çinko: 3.27 mg

Selenyum: 7.2 µg

Niasin: 12.07 mg

E vitamini (alfa-tokoferol): 8.33 mg

B1 vitamini (tiamin): 0.64 mg

B-6 vitamini (piridoksin): 0.35 mg

B-2 vitamini (riboflavin): 0.14 mg

B-9 vitamini (folat): 240 mcg

Tekli doymamış yağlar: 24,43 g

Çoklu doymamış yağlar: 15,56 g

Doymuş yağlar: 6,28 g