THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Fıskiyeden fışkıran suyla karate yaptı

Trabzon'da çıplak ayakla girdiği süs havuzunda, fıskiyeden fışkıran suya döner tekme atıp, karate figürleri sergileyen kişinin görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

02 Eylül 2018 Pazar 15:44
Fıskiyeden fışkıran suyla karate yaptı

Trabzon'da, yaz sıcağından bunalan bir kişi, ayaklarını çıkarıp Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki süs havuzuna girdi. Bir süre sonra kimliği öğrenilemeyen bu kişi, çevrede, banklarda oturan vatandaşların şaşkın bakışları arasında, havuzda fıskiyeden yükselen suya tekme atıp, karate figürleri sergilemeye başladı. Attığı bir tekme sırasında ise dengesini kaybedip düştü.

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, görüntüler sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü, çok sayıda beğeni aldı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 15:44
  1. Trabzon
  2. süs havuzu
  3. fıskiyeden fışkıran su
  4. suya karate yaptı
  5. ilginç olay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 4 kişi yaralandı
    1. Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 4 kişi..
    2. Volkswagen ile ilgili şok iddia!..
    3. Adıyaman’da uyuşturucu kullanırken..
    4. Suriye sınırına yoğun sevkiyat!..
    5. İstanbul Valisi'nden şarbon..
    6. NATO'nun yeni komutanı göreve başladı
    7. Mehmet Nuri Ersoy: Kazı çalışmalarının..
    8. Türk Silahlı Kuvvetlerin'den Suriye’ye..
    9. Fıskiyeden fışkıran suyla karate yaptı
    10. Silivri'de kritik şarbon çalışması..
    11. Ankara'da devrilen traktörün altında..
    12. Köylerine 35 yıl sonra su geldi
    13. Fenerbahçe'den 'sarı-kırmızı'..
    14. Yol verme kavgası kanlı bitti: 3 kişi..
    15. Suriye'de skandal işkence cinayetleri!..
    16. Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş..
    17. Çin’de skandal görüntüler! Uygur..
    18. Sokakta bulduğu tabanca hayattan..
    19. Kahramanmaraş'ta terör operasyonu!
    20. IKBY seçimleri öncesi flaş karar!..
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir