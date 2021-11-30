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Ekonomi Fırtına yıktı geçti! Birçok evin çatısı uçtu
Ekonomi

Fırtına yıktı geçti! Birçok evin çatısı uçtu

Yozgat'ta etkili olan şiddetli rüzgar hasara yol açtı. Kent merkezinde bulunan birçok evin çatısı uçtu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 22:51:00 -
Fırtına yıktı geçti! Birçok evin çatısı uçtu

Yozgat'ta etkili olan şiddetli rüzgar hasara yol açtı.

Şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği kent merkezinde bir inşaat şantiyesinin metal çatısı park halindeki caddede ilerleyen otomobillerin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluştu.

Otomobil sürücüsü Sezai Apaydın, gazetecilere, çatının uçtuğunu son anda gördüğünü, frene basmasına rağmen otomobili durduramadığını anlattı.

Rüzgar, Mehmet Hulusi Efendi ve Sarıhacılı Mahallesi'nde 2 evin çatısında da hasara neden oldu. Atiye İlgör'e ait evde bulunan eşyalar ile kışlık için hazırlanan yufkalar rüzgara kapılıp çevreye dağıldı.

Evinin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren İlgör, yetkililerden yardım istedi.

Kent merkezinde bulunan birçok çatıda da hasar oluştu.

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