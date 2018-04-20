Fırtına, Süper Lig'e yaklaşıyor

Mirkan Aydın'ın 14. dakikadaki golüyle öne geçen Altınordu, 24. dakikada Murat Uçar'ın golüyle devreye 2-0 önde girdi.

Maçın skorunu belirleyen gol ise 84. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi.

Bu sonuçla 52 puana yükselen Altınordu, 6. sıradaki yerini korudu ve play-off iddiasını sürdürdü. Manisaspor ise 15 puanda kaldı.