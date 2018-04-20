Fırtına, Süper Lig'e yaklaşıyor
Türk futboluna kazandırdığı genç yeteneklerle adından söz ettirmeyi başaran Altınordu, ligden düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor'u 3-0 yendi.20 Nisan 2018 Cuma 21:08
Mirkan Aydın'ın 14. dakikadaki golüyle öne geçen Altınordu, 24. dakikada Murat Uçar'ın golüyle devreye 2-0 önde girdi.
Maçın skorunu belirleyen gol ise 84. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi.
Bu sonuçla 52 puana yükselen Altınordu, 6. sıradaki yerini korudu ve play-off iddiasını sürdürdü. Manisaspor ise 15 puanda kaldı.
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