Fırtına konteyneri uçurdu! Hatay’da saniyelik mucize yaşandı

Son Haberler

Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu

HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Çalışanların yüzde 50’si asgari ücretli! Evli ve 2 çocuklu işçinin geçimini esas alalım!

İsveç Donanması için rutin hale gelmiş! Baltık Denizi Rus denizaltısı kaynıyor

Londra’da skandal provokasyon! Kraliyet tacına saldırı

Sosyal medyadan Terörsüz Türkiye mesajı! İmralı’ya giden Feti Yıldız’dan yeni açıklama

İyilik Gemisi Sudan seferinde

Açık açık söyledi: Yahudi Prof'tan soykırım itirafı!

Tansiyon bir anda yükseldi! Dünyaya duyuruldu: Askeri unsurları vurduk

İsrail’e silah ambargosunu kaldıran Merz, İsrail ve Ürdün’e gidiyor! Siyonist seviciden bağlılık ziyareti

Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı
Yerel

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hatay’da etkili olan kuvvetli fırtına sırasında savrulan bir çöp konteyneri, metrelerce sürüklendikten sonra iki otomobilin arasına çevreye zarar vermeden adeta mucizevi şekilde durdu. Dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansırken, olası bir facianın kıl payı atlatıldığı görüldü.

Hatay'da kuvvetli fırtınanın etkisiyle harekete geçen ve metrelerce sürüklenen çöp konteynerinin çevreye zarar vermeden 2 otomobilin arasında durduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına, mahalledeki bir çöp konteynerini harekete geçirerek yola sürükledi. Kontrolsüz şekilde metrelerce ilerleyen konteyner, yan yana park edilen iki otomobilin arasına girerek durdu. Çevreye zarar vermeden duran çöp konteyneri, adeta 2 aracın arasına kendini park etti. Görüntülerde konteynerin şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla hareket ettiği ve otomobillerin arasına girdiği anlar net bir şekilde görüldü.

Beykoz'da Trafik Kazası: İki otomobil çarpıştı, 7 yaralı var
Yerel

TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası! 2 yaralı
Yerel

Çekmeköy'de İETT otobüsü devrildi: Sürücü kazayı yara almadan atlattı
Yerel

Prof. Dr. Cihangir Kaymaz’ın sözleşmesi yenilenmedi: Dünyaca tanınan kardiyolog için hastalar ve öğrenciler harekete geçti
Aktüel

Prof. Dr. Cihangir Kaymaz’ın sözleşmesi yenilenmedi: Dünyaca tanınan kardiyolog için hastalar ve öğrenciler harekete geçti

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. Cihangir Kaymaz’ın sözleşmesi yenilenmedi. Dünyaca tanınan k..
Tutuklu başkan apar topar hastaneye kaldırıldı! Cezaevinde fenalaştı
Gündem

Tutuklu başkan apar topar hastaneye kaldırıldı! Cezaevinde fenalaştı

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehi..
"MOSSAD bağlantılı monarşist hücre" çökertildi! Silahları tatlı kutularında gizlemişler
Gündem

“MOSSAD bağlantılı monarşist hücre” çökertildi! Silahları tatlı kutularında gizlemişler

İran İstihbarat Bakanlığı, cuma akşamı yaptığı açıklamada, “monarşist akıma bağlı ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı” olduğu..
