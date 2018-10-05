Fırsatçılar denetimle köşeye sıkıştı

Ticaret Bakanlığı, tüketici fiyatlarını arttırmaya çalışan spekülatörlere göz açtırmıyor. Zam ve gizli zam yapan firmaların tek tek tespit edildiği denetimler sırasında bazı ürünlerin fiyatlarının fahiş oranda arttırıldığı ortaya çıkıyor. Artış oranı yüzde 100’ü geçen ürünlerin başında yüzde 192 ile uçak bileti bulunuyor. Onu yüzde 119 ile yaz meyvelerinden karpuz takip ediyor. Kombi ve domates fiyatlarında da iki kat artış görülüyor.

Gamaj hileleri önlendi

Tüketicileri Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, kamu kurumlarının denetimlerinin gramaj hilelerini büyük ölçüde önlediğini belirterek, “Ne var ki fiyatlar ile ilgili sorun devam ediyor. Çünkü ürün bedellerinin belirlenmesi ile ilgili bir kıstas yok. Bedelleri üreticiler ve satıcılar tayin ediyor. Bu da denetimlerin etkili olup olmayacağı tartışmalarını doğuruyor” dedi. Fiyatların bir komisyon tarafından saptanması gerektiğini dile getiren Koçal, “Odalar, satışa sunulan ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları da içerisinde barındıran etik kuralları koymalı. Denetim yapmalı, kurallara uymayanlara müeyyide getirmelidir” önerisini sundu.

Yaptırımların para cezalarından ibaret olduğunu vurgulayan Koçal, “Artık tüketici yolunacak kaz olarak görülmemeli, haksız kazanç sağlayanlar ticaretten men edilmelidir. Tüketici güvenini istismar edenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nda gerekli düzenlemeler yapılmalı. Suçun tekrarı halinde cezalar arttırılmalıdır” çağrısı yaptı.

İlave adımlar gerekli

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da fiyatları fahiş oranda arttıran firmalara ağır müeyyideler uygulanması gerektiğini kaydetti. Halkı aldatanların, yanıltanların ifşa edilmesini savunan Ağaoğlu, “Denetimler yaygınlaşmalı, perakendecilerin yanı sıra tedarikçilerin de fiyatlarda ve gramajlarda hilelere başvurup başvurmadığı belirlenmeli” şeklinde konuştu. Hükümete “Spekülatörlerin oyun alanının daraltılması için ilave adımlar atılmalı” diye seslenen Ağaoğlu, şöyle devam etti: “Doların girdilerini yüzde 10-20 arttırdığı halde ürünlerini yüzde 70 pahalıdan satanlar art niyetlidir, ahlaksızdır. Esasında bu dönemde ekonomiye darbe vuran, ceplerini doldurmayı amaçlayanlar çok daha ağır sözleri hak ediyorlar. Ülkemizde üretilen ürünlerin fiyatını önemli oranda arttırmak Ahilik anlayışına yakışır mı? Bu ahlaksızlık değil de nedir?”

Yerli logolu ürüne talep yağıyor

Yerli üretim logolu ürünler market raflarını doldurdu. Bu ürünlere ilgi yoğun. Yerli üretim logolu gıda mamullerine talebin yüzde 50-60 arttığını kaydeden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Uygulama ile pek çok ürünün fiyatı yüzde 20-30 geriledi” açıklamasında bulundu.

Ekmeğinizi tarttırın

İstanbul Valisi Vasip Şahin’in ekmek fiyatının artmayacağını açıklaması tüketici dernekleri tarafından memnuniyetle karşılandı. 250 gram ekmeğin fiyatının 1,25 lira olduğuna dikkat çeken dernek yöneticilerinden tüketicilere “Gramaj hilelerine karşı uyanık olun. Ekmeği mutlaka tarttırın” uyarısı geldi.