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Ekonomi Firma hakkında idari süreç başlatıldı!
Ekonomi

Firma hakkında idari süreç başlatıldı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Dün sosyal medyaya yansıyan sebze halindeki bazı görüntüler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde derhal il müdürlüğümüze talimat verilmiştir. Söz konusu eylemi yapan firma tespit edilmiş olup firma hakkında idari süreç başlatılmıştır” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 14:32:00 - 2021-08-28 14:39:51
Firma hakkında idari süreç başlatıldı!

 YENİ AKİT  ANKARA 

İstanbul sebze halinde bir kişinin kasalarca kabağı çöp kamyonuna attığı görüntüler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Dün sosyal medyaya yansıyan sebze halindeki bazı görüntüler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde derhal il müdürlüğümüze talimat verilmiştir. Söz konusu eylemi yapan firma tespit edilmiş olup firma hakkında idari süreç başlatılmıştır. İvedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın!” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hasan Hüseyin

Ucuz ucuz millet yese olmazdı değilmi
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Osmanlı

Nimeti çöpe atan bu ....... Ları Bir kuru ekmeğe muhtaç et rabbim Ahirette taş yesinler.
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