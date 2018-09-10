Fırında sebzeli somon balığı nasıl yapılır?
Fırında sebzeli somon balığı için işte yapmanız gerekenler....10 Eylül 2018 Pazartesi 21:48
MALZEMELER
3 Parça derisiz (mümkünse kılçıksız) somon fileto
4–5 adet orta boy patates
2 adet yeşil biber, (boylamasına şerit halinde kesilmiş)
2 adet kırmızı biber, (boylamasına şerit halinde kesilmiş)
3-4 Diş Sarımsak (ince kıyılmış, dövülmüş veya rendelenmiş)
6-8 adet çeri domates(veya 3 adet orta boy domates)
Maydanoz
1 adet limon (dilimlenmiş)
Tuz
Karabiber
Pulbiber
Kekik
Yarım çay bardağı zeytinyağı
NASIL YAPILIR?
Filetoları nazikçe yıkayıp kuruttuktan sonra fırın tepsisinde yağlı kağıt üzerine yerleştiriyoruz.
Yanlarına patatesleri yerleştirip üzerine tuz, baharat ve zeytin yağından biraz serpiyoruz.
Tüm sebzelerimizi doğrayıp hazırladığımız malzemelerin üzerine güzelce yerleştiriyoruz.
En son tüm sebzelerin üzerine tekrar tuz atıyoruz.
Önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 15-20 dk kadar sebzelerimiz pişene kadar pişiriyoruz.
Yemeğin püf noktası çok kurutmadan biraz sulu bırakarak pişirmektir.
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