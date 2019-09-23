Fırında makarna nasıl yapılır? Fırın makarna tarif Bu akşam sofralarınızı lezzetli bir tarifle süslemek istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, dillere destan fırın makarna tarifi...

Bu akşam sofralarınızı lezzetli bir tarifle süslemek istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, dillere destan fırın makarna tarifi... Fırında makarna nasıl yapılır? Malzemeler: 1 paket fırın makarna

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

3 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

Muskat Öncelikle işe makarnayı pişirerek başlayın. Makarnanız pişerken beşamel sosu hazırlamaya başlayabilirsiniz. 4 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvıyağı tencereye alın. Ardından tencereye unu ekleyin ve kavurun. Unun kokusu çıkınca sütü tencereye ekleyin. Sos pişince ocağı kapatın ve tencereye muskat rendesini ekleyin. Derin bir kabın içerisinde haşlanmış makarna ve beşamel sosu iyice karıştırın. Makarnayı tepsiye yayın. Makarnanın üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serin. Makarnayı 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişirin. Afiyet olsun.

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