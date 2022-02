Fırında kuzu pirzola tarifi nasıl yapılır? Kuzu pirzola tarifi kolay tarif

Fırında kuzu prozola tarifi

Marine için;

1 adet kuru soğan (rendelenecek)

3 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

1/2 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Kekik ve dilediğiniz baharatlar

Fırında kuzu pirzola yapımı

Yumuşacık fırında kuzu pirzola için aşağıdaki adımları uygulamalısınız.



1 adet orta boy kuru soğanı rendeleyin ve bir kabın içerisine alın. Soğanın üzerine; sarımsağı, salçayı, zeytinyağını ve baharatları ekleyerek iyice harmanlayın. (Damak zevkinize uygun olan istediğiniz baharatları bu aşamada ekleyebilirsiniz.) Karışımın içine pirzolaları da ekleyin ve pirzolaların her tarafına sos buladığınızdan emin olun. Sosa bulanmış pirzolaları kabın içinde 1 - 1.5 saat kadar buzdolabında bekletin. Et dinlendikten sonra fırınınızı açın ve 190 dereceye getirin. Bir fırın tepsisi veya fırın kabı alarak dibine yağlı kağıt serin. Yağlı kağıdın üzerine buzdolabında beklettiğiniz pirzolaları koyun ve üzerini önce yağlı kağıt ile daha sonra alüminyum folyo ile 2 kat olacak şekilde örtün. Üstü kapalı pirzolaları bu şekilde fırında 1 saat kadar pişirin. Pirzolalar yeterince piştikten sonra üzerini açın ve 8 - 10 dakika kızarana kadar pişirin.



Fırında kuzu pirzola yapımında püf noktalar



Fırında kuzu pirzola yaparken en önemli adım etin marinasyon işlemidir. Marine edilen et, iyice dinlenir ve kendini salar. Bu aşama, etin tadının zeytinyağında çeşitli baharatlarla iyice karışmasını sağladığından çok daha lezzetli bir kuzu pirzola yapılmasına vesile olur.