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Kadın - Aile Fırında kremalı patates nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fırında kremalı patates nasıl yapılır?

Fırında kremalı patates tarifi | Fırında patates hazırlamak isteyenler internette 'Fırında kremalı patates nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, fırında kremalı patates için hangi malzemeler gerekli? Denenmiş kremalı patates tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-10 19:49:00 -
Fırında kremalı patates nasıl yapılır?

Kremalı patates tarifi | Ana yemeğin yanına farklı bir lezzet arıyorsanız fırında kremalı patates tarifini deneyebilirsiniz.

Fırında kremalı patates tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet patates
  • 1 paket krema
  • Yarım su bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kaşar peyniri

Fırında kremalı patates nasıl yapılır?

Öncelikle patatesleri soyup yıkayın.

Patatesleri kalın halkalar şeklinde dilimleyin.

Fırın tepsinizi yağlayın.

Patatesleri tuzlayın ve tepsiye dizin.

Bir kasede süt, krema ve karabiberi karıştırıp patateslerin üzerinde gezdirin.

Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında patatesler kızarıncaya kadar pişirin.

Patatesler kızarınca kaşar peynirini rendeleyin ve üzerine serpin.

Tepsiyi bir kez daha fırına sürün ve peynir eriyene kadar pişirin.

Afiyet olsun

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