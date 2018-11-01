0553 313 94 23
impression

Fırça temizliği nasıl olmalı?

Evimizde kullandığımız çeşit çeşit fırça var. Diş fırçası, mutfak fırçası, tuvalet fırçası…

01 Kasım 2018 Perşembe 20:25
Fırça temizliği nasıl olmalı?


Bu fırçalar genellikle nemli kalan, dolayısıyla da yosun, küf ve bakteri oluşumu için biçilmiş kaftan.. Bunları nasıl temizlersiniz?

Malzemeler:

Yarısına kadar su doldurulmuş bir bardak. Yarısına kadar sıcak su doldurulmuş ikinci bir bardak. İki çay kaşığı karbonat (daha büyük bir fırçayı temizleyecekseniz elbette bu oranları birkaç katına çıkarmak gerekecek) İki çorba kaşığı sirke

Kullanım:

Sıcak su dolu çay bardağına 2 çay kaşığı karbonat ekleyin

Soğuk su dolu çay bardağına iki çorba kaşığı sirke ekleyin

Fırçayı önce karbonatlı çay bardağında 10 – 15 dk. bekletin

Ardından sirkeli çay bardağına alıp, 10 – 15 dk. da orada bekletin

Bu işlem sonrasında, yosunun çözülerek kendiliğinden fırçadan uzaklaştığını göreceksiniz. Karbonatlı fırçayı sirkeli suya daldırdığınızda, baloncuklar oluşacak. Bu, karbonatla sirke arasındaki zararsız tepkimeden kaynaklanıyor. Ve bu tepkime, yavaş yavaş çözülmekte olan yosunları fırçanın dibinden uzaklaştırıyor. Sirke aynı zamanda fırçadaki bakterileri de öldürüyor.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 20:25
  1. tuvalet fırçası temizliği
  2. diş fırçası temizliği
  3. fırça temizliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıntıları ciddiye almalısınız
    1. Kaşıntıları ciddiye almalısınız
    2. Yeni doğan bebek ateşlenirse...
    3. Gayrimeşru ilişkilerini özendiren..
    4. Kısa dönen askerlik kalkıyor mu?
    5. Göz rengine göre karakterler
    6. MHK Başkanı suç duyurusunda bulundu!
    7. Fırça temizliği nasıl olmalı?
    8. Çocuklarımızı kronik sırt ağrısından..
    9. İkinci el araba alırken...
    10. Demek evinizi satıyorsunuz...
    11. TSK paylaştı! İşte o tarihi anlar
    12. Her organımızın bir tabiat tarzı var
    13. HulusiAkar açıkladı askerlik düşüyor..
    14. Tırnaklarınızın değerini bilin
    15. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    16. Sarımsaktaki ‘Allicin’ öyle faydalı ki!
    17. Öğretmen mazeret atamaları ne zaman..
    18. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi..
    19. Otlardaki şifa
    20. Dostluk yemeği teklifine olumsuz yanıt
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları