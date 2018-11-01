Fırça temizliği nasıl olmalı?



Bu fırçalar genellikle nemli kalan, dolayısıyla da yosun, küf ve bakteri oluşumu için biçilmiş kaftan.. Bunları nasıl temizlersiniz?

Malzemeler:

Yarısına kadar su doldurulmuş bir bardak. Yarısına kadar sıcak su doldurulmuş ikinci bir bardak. İki çay kaşığı karbonat (daha büyük bir fırçayı temizleyecekseniz elbette bu oranları birkaç katına çıkarmak gerekecek) İki çorba kaşığı sirke

Kullanım:

Sıcak su dolu çay bardağına 2 çay kaşığı karbonat ekleyin



Soğuk su dolu çay bardağına iki çorba kaşığı sirke ekleyin



Fırçayı önce karbonatlı çay bardağında 10 – 15 dk. bekletin



Ardından sirkeli çay bardağına alıp, 10 – 15 dk. da orada bekletin

Bu işlem sonrasında, yosunun çözülerek kendiliğinden fırçadan uzaklaştığını göreceksiniz. Karbonatlı fırçayı sirkeli suya daldırdığınızda, baloncuklar oluşacak. Bu, karbonatla sirke arasındaki zararsız tepkimeden kaynaklanıyor. Ve bu tepkime, yavaş yavaş çözülmekte olan yosunları fırçanın dibinden uzaklaştırıyor. Sirke aynı zamanda fırçadaki bakterileri de öldürüyor.