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Fırat Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Fırat Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 28 öğretim üyesi alınacak. Fırat Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 26 Haziran’da başlamış olup başvuru süresi ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
Fırat Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Fırat Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 28 öğretim üyesi alınacak. Fırat Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 26 Haziran’da başlamış olup başvuru süresi ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.

2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan "Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan "Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan "Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT: 1- Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
  1. İstanbul
  2. Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
  3. Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alım başvurusu

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