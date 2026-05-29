Fırat Nehri'nde korku dolu anlar: Piknik keyfi kabusa döndü
Şanlıurfa’da Fırat Nehri kıyısında piknik yapan 8 vatandaş, su seviyesinin aniden yükselmesiyle nehrin ortasında oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine hızla bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, balıkçı kayıklarıyla gerçekleştirdikleri operasyon sayesinde mahsur kalanları burnu bile kanamadan kurtardı.
Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu üzerindeki Karababa Köprüsü ayakları yakınında su kenarında piknik yapan 8 kişi, Fırat Nehri'nde suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, bölgedeki balıkçı kayıkları vasıtasıyla mahsur kalan 8 kişiyi bulundukları adacıktan tahliye etti.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşların su kıyısında dikkatli olunmaları istendi.