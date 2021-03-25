Fırat Kaya yakalandı mı? Fırat Kaya nerede yakalandı?

Sosyal medyada yayılan görüntü hem kullanıcıları hem de polisi harekete geçirdi. Fırat Kaya geçen Pazartesi günü, kullanıcı adı 'Delikanlı' olan Instagram hesabından elindeki bıçağı, işitme engelli Engin E.'nin boğazına dayamış halde çekilen görüntüsünü paylaştı.

Engin E.'nin yüzünün kanlar içinde olduğu görüntü dün gece Twitter'da da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım kısa sürede #FıratDelikanlıTutuklansın hashtagi ile trend topic oldu.

Fırat Kaya nerede yakalandı?

Fırat Kaya yakalandı mı? Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat Kaya'yı yakalayarak gözaltına aldı. Son gelen bilgilere göre Kaya'nın ifadesi alınıyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı işitme engelli Engin E.’nin, Delikanlı' lakaplı Fırat K. tarafından dövülmesi olayına ilişkin açıklama yaptı. Fırat K. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: “Müşteki E.E. polis merkezine başvuru yaparak, 22 Mart tarihinde tehdit ve hakarete maruz kaldığını ve darp edildiğini ifade etmiş, şüpheliler hakkında şikayetçi olmuştur. Yapılan araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer şüpheliler hakkında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kolluk güçlerine şüphelilerin gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir.”