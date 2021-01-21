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Aktüel Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 10:23:00 -
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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