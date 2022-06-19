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Aktüel Firarda iyice kafayı yemişler! Alçak FETÖ'cüden Erdoğan'a akılalmaz ithamlar
Aktüel

Firarda iyice kafayı yemişler! Alçak FETÖ'cüden Erdoğan'a akılalmaz ithamlar

FETÖ firarisi sözde gazeteci Adem Yavuz Arslan, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a akıl almaz ithamlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 14:58:00 - 2022-06-19 15:17:14
Firarda iyice kafayı yemişler! Alçak FETÖ'cüden Erdoğan'a akılalmaz ithamlar

 yeniakit  Ankara 

FETÖ firarisi sözde gazeteci Adem Yavuz Arslan, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a akıl almaz ithamlarda bulundu.

Arslan, sosyal medya hesabı üzerinden Star gazetesinin, “Pensilvanya'dan Sümeyye’ye Suikast Emri” başlıklı haberini paylaşarak, “Benim için dönüm noktası bu haber(!)di. Siyasi planları için öz kızını bu kumpasa alet eden bir baba (!)dan her şeyi beklerim. Sahte darbe de kurgulatır, sağda solda bomba da patlatır. Nitekim yaptılar da. (AKP yargısı bile bu haberin külliyen yalan olduğunu tescilledi)” ifadelerini kullandı.

 

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