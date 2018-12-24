0553 313 94 23

Firar edecekken yakalanmıştı! O Prof.'a FETÖ'den hapis cezası

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu Üyesi ve Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Cerrah'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:31
Firar edecekken yakalanmıştı! O Prof.'a FETÖ'den hapis cezası

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Cerrah ve avukatı katıldı.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Cerrah, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını, lehinde kullanılabilecek delillere ise iddianamede yer verilmediğini ileri sürdü.

Yaklaşık 30 yıl Polis Akademisinde görev yaptığını, bu sürede hukukun üstünlüğünü savunduğunu belirten Cerrah, demokrasiye inanan, darbe karşıtı bir kişiliğinin olduğunu öne sürdü.

Sanık Cerrah, 17/25 Aralık sürecinde yaptığı açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamındaki değerlendirmelerden ibaret olduğunu iddia etti.

Oğlumu ziyaret edicem demişti

Oğlunu ziyaret amacıyla yurt dışına çıkacağı sırada uçakta gözaltına alındığını söyleyen Cerrah, bu nedenle firar etmekle suçlandığını hatırlattı.

Cerrah, gözaltına alınacağı sırada bazı belgeleri imha etmeye çalıştığına ilişkin dava dosyasındaki tespitin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek bir kağıdın sadece boş kısmını kestiğini savundu.

Aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyen Cerrah, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin tespiti reddetti.

Üzerinde ele geçirilen 1 doların, cüzdanındaki 80 doların arasından çıktığını öne süren Cerrah, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre sanık Cerrah, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 12 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Hakkında takdir indirim hükümleri uygulanmayan Cerrah'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:31
  1. Ankara
  2. Prof. Dr. İbrahim Cerrah
  3. fetö

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmarabirlik 50 bin ton ürün aldı
    1. Marmarabirlik 50 bin ton ürün aldı
    2. Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
    3. Sivas merkezli yasa dışı bahis..
    4. Ünlü teknik direktör açıkladı: Sezonu..
    5. Bursalı şef, pastasıyla altın madalya..
    6. CHP'li belediye başkanı istifa etti!
    7. İstanbul'daki 130 Suriyeli ülkelerine..
    8. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    9. Savcı Sayan'dan flaş sözler!..
    10. Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    11. "17-25 Aralık FETÖ'nün Yargı Darbesi"..
    12. Şehit Emniyet Müdürü Verdi için..
    13. GÜNCELLEME - İsrail'de erken seçim..
    14. Esenyurt’ta 130 Suriyeli daha ülkesine..
    15. Altının kilogramı 214 bin 900 liraya..
    16. n11.com'da en çok Taht Oyunları kitap..
    17. Beyaz örtü, 295 yerleşim birimine..
    18. Engellilerin ve Devlet Korumasındaki..
    19. VSY Biotechnology'e Doktorclub Awards..
    20. İran'da eğitime "ekonomi" engeli
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!