Finlandiya'dan flaş açıklama: Yola onlarsız devam edelim

Türkiye'nin NATO üyeliği için 'PKK ile bağını kes' şartını getirdiği İsveç'e bir tepki de Finlandiya'dan geldi. NATO'ya girmek isteyen Finlandiya'da bazı milletvekilleri, PKK'nın sığınağı haline gelen İsveç'in günahlarına ortak olmak istemediklerini söyledi. NATO'ya üyelik yolunda İsveç'siz devam edilmesi gerektiğini savunan vekiller, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinöstö'ye tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya ile sınır komşusu olan İsveç ve Finlandiya, olası bir Rus saldırganlığına karşı ülke güvenliklerini sağlama almak amacıyla NATO'ya başvurmuştu. 1952'den beri NATO üyesi olan Türkiye, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine mensup kişilere kucak açan ve örgütlere finansman-silah desteği sağlayan bu iki ülkenin üyelik başvurularını veto etmiş ve üyelik için "terörle bağınızı kesin" şartı koşmuştu.

İsveç'te Başbakan Magdelana Anderson, güvenoyundan hükümete olan desteğini çekmemesi için PKK'lı vekil Emina Kakabahev'in "PKK'ya desteğinizi artırın" koşulunu kabul etmiş ve ülkesini NATO yolunda büyük bir çıkmaza sürüklemişti.

Sürecin başında İsveç'le birlikte hareket etme kararı alan Finlandiya'da ise karşıt sesler yükselmeye başladı. Finlandiya Parlamentosu içindeki bazı milletvekilleri, "yolumuza İsveç olmadan devam edelim" çağrısında bulundu.

Tek başımıza ilerlemeliyiz

Yeni Şafak'ın haberine göre, Finlandiya'da koalisyondaki Gerçek Finler Partisi üyesi ve Dış İlişkiler Komitesi başkanı Jussi Halla-aho, Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinde kendi başına ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Finlandiya'nın Rusya ile bin 300 kilometrelik sınır paylaştığına vurgu yapan Finlandiya milletvekili, bu durumda İsveç'le pozisyonlarının tamamen farklı olduğunu vurguladı. Ülkesinin tek başına ilerlemesi gerektiğini kaydeden Halla-aho, "Finlandiya'nın eylemleri İsveç'inkilerle ilişkilendirilmemeli" dedi.

Koalisyon ortağı da itiraz etti

Finli Koalisyon Partisi Milletvekili ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Elina Valtonen de benzer bir görüşü savundu. Elina Valtonen, süreç "makul olmayan şekilde" uzun sürerse, Finlandiya'nın kendi başına ilerleyebileceğini ifade etti. Siyasilerin çıkışı sonrası ülke basını içinde de karşıt sesler yükselmeye başladı.

Finlandiya'da yayın yapan YLE televizyonu başta olmak üzere pek çok yayın organı, İsveç ve Finlandiya'nın jeopolitik konum dahil pek çok açıdan farklılıklar gösterdiğini ve farklı şekilde değerlendirilmeleri gerektiğini belirtti.

Niinistö'ye tepki

İsveç karşıtı açıklamaların, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "İsveç olmazsa biz de NATO'ya katılmayız" sözlerinden hemen sonra gelmesi, Helsinki'de yaşanan siyasi rahatsızlığın dile getirilmesi olarak değerlendirildi.

Önceki gün ülkesinde yayın yapan YLE TV1 kanalına verdiği röportajda Niinöstö, "Süreç öylesine tıkanmış durumda ki, ilerlemeye dair kamuoyuna hiçbir şey söylenmiyor olmasına şaşırmamak gerek. Zira, hiçbir ilerleme yok" ifadesini kullanmıştı.

Kaosun sebebi Magdalena Anderson

İsveç'te, Başbakan Magdalena Anderson'un PKK'nın destek verdiği milletvekili Amineh Kakabaveh'e verdiği tavizler büyük tavizlerle infiale neden oldu. Haber internet sitelesi Expressen, PKK destekli Kakabahev'e diyet borcu olan Andersson'u İsveç dış politikasını kaosa sürüklemekle suçladı.

Yazıda PKK destekçisi vekil, "Siyasi Vahşi" olarak tanımlanırken, Anderson hükümeti acizlikle itham edildi. Haberde, sonbaharda gerçekleşecek genel seçimler öncesinde ülkenin giderek bir yönetilemezlik sorunuyla karşı karşıya olduğu, değerlendirildi.