Fındık üreticisine ödeme yapıldı müjdesi TMO Genel Müdürü Güldal, "1-6 Eylül'de ofisimize fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticimizin hesabına 75 milyon lira yatırıldı." ifadesini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, yazılı açıklamasında, TMO olarak fındık alım ödemelerine devam ettiklerini bildirdi. Bu kapsamda, 1-6 Eylül'de ofise fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticinin hesabına 75 milyon lira yatırıldığı belirten Güldal, "Üreticilerimiz bugünden itibaren paralarını tahsil edebilir." bilgisini paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.