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Fındık timleri sahaya iniyor

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındıkta verimi artırma çalışmaları kapsamında bir projeyi daha uygulamaya geçiriyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:37
Fındık timleri sahaya iniyor

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındıkta verimi artırma çalışmaları kapsamında bir projeyi daha uygulamaya geçiriyor.


Ordu Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi’ Ordu’da uygulanmaya başlayacak. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, il genelinde 125 bini aşkın üretici tarafından fındık tarımı yapıldığını, dünya fındık üretiminin yüzde 25’inin sadece Ordu’da üretildiğine dikkat çekti.


Bu avantajdan yola çıkarak fındıkta doğru uygulamaları yaygınlaştırarak verim ve kaliteyi artırmak, dolayısı ile üreticilerin fındık üretiminden daha fazla gelir elde edebilmelerini sağlamak amacıyla Ordu Valiliği himayesinde daha önce örnek bahçeler ortaya çıkarmak amacıyla bir proje uygulandığını hatırlatan Yılmaz, bu bahçelerde dekara verim miktarının 250-350 kg’a ulaştığını kaydetti.


Bu rakamların doğru bir budama ve gübreleme ile verimin ne kadar arttığını açık bir şekilde gösterdiğini belirten Yılmaz, “Oluşturulan örnek bahçelerimiz üreticilerimiz tarafından benimsenmiş ve ilimiz genelinde 2 binin üzerinde örnek bahçe tesis edilmiştir” dedi.



Fındık bahçelerine bilimsel uygulama


Şimdi de ‘Fındık timleri sahada’ adlı bir proje uygulamaya başlayacaklarını kaydeden Yılmaz, “Proje kapsamında kurulacak olan 35 tim vasıtasıyla ilimiz genelinde bulunan her mahallede örnek fındık bahçeleri oluşturulacaktır. Projenin uygulanmasında kullanılacak olan budama makası, budama testeresi, ilaçlama motoru gibi alet ve makinelerin tamamı Ordu Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılanacaktır” bilgisini verdi.


Proje kapsamında tim personeline, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman personelleri tarafından öncelikle fındıkta bakım, besleme, budama, gübreleme, hastalık ve zararlılar ile mücadele gibi teknik konularda uygulamalı eğitimler verileceğini belirten Kemal Yılmaz, şu bilgileri verdi:


“Eğitimler tamamlandıktan sonra her tim alet-ekipman yönünden donatılarak sahaya çıkmaya hazır hale getirilecek ve görevlendirildikleri ilçelerde örnek bahçelerini oluşturmaya başlayacaklardır. Oluşturulan örnek bahçelerimizde, budama işleminin yanı sıra toprak numunesi alma ve numune sonuçlarına göre gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele yine timlerimiz gözetiminde yapılacaktır. Ayrıca, bu bahçelerimizden aldığımız toprak numuneleri ilimiz genelinde bulunan toprakların özellikleri bakımından bizlere önemli fikirler verecek ve uygulama yapılan bahçelerin koordinatları alınarak, toprak analiz raporuna göre haritalandırma yapılacaktır.”


Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi’nin 2019 Ekim ayında başlayacağı ve 2020 Haziran ayında tamamlanacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:37
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