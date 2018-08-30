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Fındık kırıntıları 3 yaşındaki Ömer'in hayatını kararttı

Manisa'da, 3 yaşındaki Ömer Yasir Şahin, 8 ay önce soluk borusuna kaçan fındık kırıntıları nedeniyle nefessiz kalıp, felç geçirdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:40
Fındık kırıntıları 3 yaşındaki Ömer'in hayatını kararttı

Ev kadını Hatice (32) ve işsiz İbrahim Şahin (35) çiftinin oğulları Ömer Yasir Şahin, 25 Aralık 2017 tarihinde soluk borusuna kaçan fındık kırıntıları nedeniyle nefes alamayıp, beyni 5 dakikadan fazla oksijensiz kaldığı için felç oldu. Ömer'in bu sırada duran kalbi de Manisa Devlet Hastanesi'nde yeniden çalıştırıldı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuğun akciğerinden 9 fındık parçası çıkarıldı. Hortumla beslenme sırasında zarar gören midesinden de ameliyat olan, geçen 16 Mart'ta da taburcu edilen minik Ömer, artık yürüyemez, konuşamaz ve ailesini de tanıyamaz hale geldi, kolları kasılı durumda kaldı.

Tedavi sürecinde oğluyla ilgilenmek zorunda olduğu için uzun süre hastanede kalan, bu nedenle çalıştığı fabrikadaki işinden çıkarılan baba İbrahim Şahin, kendilerine eşi üzerinden 1080 TL evde bakım ücreti ödendiğini, başka gelirleri bulunmadğı için ilaç ve tedavi masraflarını karşılayamadıklarını söyledi. İzmir ve çevresindeki birçok doktoru dolaştıklarını belirten baba İbrahim Şahin, şöyle konuştu:

"Hepsi, Ömer'in fizik tedavi görmesi gerektiğini söylüyor. Ancak devletin, masraflarını karşıladığı rehabilitasyon merkezlerinin sağladığı haftada 2 saatlik fizik tedavi, Ömer'in iyileşmesi için yeterli olmuyor. Ömer'in özel bir kurumdan fizik tedavi desteği alması gerekiyor. Daha fazla fizik tedavi gerektiğine dair doktordan yazılı belge de aldım. Ukrayna'dan, Rusya'dan ve İtalya'dan sinir hücrelerinin yeniden oluşumu için iğne (Cerebrolysin), kas hücrelerinin oluşumu için de hap (Cortexin) getirttim. Bunların toplam fiyatı 2 bin 600 TL civarında tutuyor. Her gün 1 tane iğne vurulması gerekiyor. SGK bu ilaçları karşılamıyor. İğneleri de özel hastanelerde yaptırmamız gerekiyor. Gırtlak güçlendirici ilaçları ise 300 TL civarında. İstanbul'da tedavi edilebileceğini duyduktan sonra İstanbul'a götürdük. Tedavi için oraya götürüp getiriyoruz. Özel hastane olduğu için gidip gelmemiz ve tedavi masraflarını karşılamamız çok zor oluyor. İstanbul'a her gidişimizde 650 TL muayene parası ödememiz gerekiyor. Çocuk arabada durmuyor ve uçakla gidip gelmemiz gerekiyor. Yine maddi anlamda bizi çok zorluyor."

'HİÇBİR GELİRİM YOK'

Eşine bakım için destek olması gerektiğini ifade eden Şahin, "Oğlum yemek yiyemediği için burnundan besleniyor. Eşim bunu tek başına yapamayacağı için eşime destek olmam gerekiyor. İş yerime tüm raporları ilettim, bana bu konuda çeşitli vakıflardan yardım sağlayacağına dair söz verdiler, ama en ihtiyacım olduğu sırada işten çıkarıldım. Ben karnımı bir şekilde doyururum, benim için önemli olan çocuğumun tedavi edilmesi. Oğlumun tedavi masraflarını karşılayabilmek için maddi desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 10:40
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Manisa
  4. Manisa Devlet Hastanesi
  5. Minik ömer
  6. felç oldu
  7. nefessiz kaldı
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