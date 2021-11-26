Fındık kabuğu 'aktif karbon' üretimiyle ekonomiye kazandırılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ihracatında önemli yere sahip fındığın kabuğunun da işlenerek ekonomiye kazandırılması, çevre kirliliği oluşturmasının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda gıda, eczacılık, kimya, petrol, maden, nükleer, otomobil, atık gaz ve suların temizlenmesi gibi alanlarda kullanılan aktif karbonun, fındık kabuğundan üretilmesi kararı alındı.

Perşembe ilçesinde kurulması planlanan Aktif Karbon ve Elektrik Üretim Tesisi için zemin etüt çalışması yapıldı. Burada yıllık ortalama 20-25 bin ton fındık kabuğu işlenerek aktif karbon ile 1,5 megavat saatlik (MWH) enerji üretilecek.

Belediyenin iştiraki ORTAR AŞ bünyesinde hizmet verecek tesiste, fındığın içi gibi dışının da önemli gelire dönüştürülmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden fındıktan yaklaşık 2-2,5 milyar dolar kazanıldığını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık üretiminin 7 milyon kişiyi ilgilendirdiğine işaret eden Güler, "Dolayısıyla burada biz sadece fındığı üreten ve satan bir ülke olmak istemiyoruz. Ordu'da katma değeri yüksek diğer fındık ürünleriyle de gelirimizi daha da arttırmayı düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi çikolata üretimi. Bununla ilgili çalışmalar başlattık. Özel bir markamızı oluşturduk ve şu anda yoğun şekilde çalışmaya ağırlık verdik, üretiyoruz." dedi.

Güler, fındık kabuğunun da çok önemli olduğunu belirterek, "600 bin ton kadar fındık üretiliyor. Bunun yaklaşık yarısı fındık kabuğu. Dolayısıyla 300 bin ton kadar da kabuk üretiliyor. Kabuk, Karadeniz'de yakarak enerji elde etmek üzere kullanılır. Ama biz 'katma değeri yüksek diğer ürünlere dönüştürebilir miyiz' diye düşündük." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda malzeme mühendisi olduğunu aktaran Güler, "Daha evvelden de yaptığım çalışmalar vardı ve fındık kabuğundan aktif karbon yapalım diye düşündük. Daha evvelki yaptığımız çalışmalarla da bunu birleştirdim. Yıllarca üzerinde çalıştığım bir konuydu." diye konuştu.

Güler, aktif karbonun yüzey kimyası kuvvetli bir ürün olduğuna işaret ederek, bunun su, gıda, eczacılık ve kimya, hatta nükleer sektörde kullanılan bir ürün olduğuna dikkati çekti.

Başkan Güler, Türkiye'nin dışarıdan aldığı aktif karbonun suların temizlenmesinde de kullanıldığını, gazı alan ve gıdaları temizleyen bir ürün olduğunu kaydetti.

Ordu'da bununla ilgili bir tesis kuracaklarını ve yerini seçtiklerini bildiren Güler, şöyle devam etti:

"Fabrika yerini ve üretimle ilgili siparişlerimizi de hazırladık. Dolayısıyla burada bunu üreteceğiz. Aynı zamanda da yan ürünlerinden çıkan gazlardan enerji elde edeceğiz. Bunu da böylece değerlendirerek katma değeri yüksek bir ürüne çevirmiş olacağız. Önümüzdeki yıl bu çalışmayı tamamlayacağız ve çok güzel bir ürün çıkacak.

Nano teknolojik bir ürün bu. Aynı zamanda bir ihracat kalemi olarak da hem ithalatı önlemiş olacağız hem de ihracata dönük hareket ederek fındığın burada değerlendirilmesini sağlamış olacağız. Bu bakımdan bir taşla birkaç kuş vurmuş olacağız."

Çalışmanın, istihdama ve fındık kabuğunun işlenmesi hususunda farkındalığa katkı sunacağının altını çizen Güler, şunları kaydetti:

"Daha da önemlisi cari açığımıza büyük katkısı olacak. Hem de bu teknolojik ürünün geliştirilmesi sırasında bentonit dahil olmak üzere ki Ordu'da bentonitimiz var bizim, o da çok önemli bir maden. Onunla da burada katma değeri yüksek ürünlerle Ordu bu konulara ağırlık vermiş olacak. Daha evvelden de Bakanlığım sırasında, Etibank Genel Müdürlüğüm sırasında borla ilgili çalışmalar da yapmıştık. Ordu, yaptığımız daha evvelki çalışmalarla hem aktif karbon hem bentonit hem de borla ilgili kimyasallara ağırlık veren bir il durumuna geçmiş oluyor. Burası aynı zamanda katma değeri yüksek uç ürünlere örnek çalışmalar yapan bir il durumunda olacak."