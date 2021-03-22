Söz konusu fındık üretimi için yapılan fındık destek ödemeleri her sene ödenmektedir. Fındık tarımı ile uğraştığını belgelemesi gereken vatandaşlar, daha sonra fındık destekleme ödemesi almaya hak kazanır. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe müdürlüklerinde kayıt yaptırılması gerekirken aynı zamanda Ziraat Odası kayıtlarını da yaptırmaları gerekmektedir. Fındık destekleme ödemelerine dair her yıl için ayrı işlem yapılmaktadır.

Fındık destek ödemeleri 2021 ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan fındık destekleme ödemeleri genellikle her yıl nisan ayında gerçekleştirilmektedir. Bu ödemelerden önce hak sahiplerine ayrıca mazot ve gübre desteği ödemesi de yapılır.

Mart ayının son haftası yaklaşırken söz konusu ödemelerin tarihi de merak edilmeye başlandı. Destek ödemelerine dair henüz resmi bir takvim açıklanmadı.