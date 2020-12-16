Finansal piyasalarda 2020 böyle geçti (1)

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Geçmiş yıllardan kalan düğümlerin çözümleneceğine dair umutlarla başlanan 2020 yılında, küresel çapta ekonomi ve siyasi ajandayı yeniden şekillendiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkması, daha ilk andan itibaren bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyalini verdi ve ilk çeyrekte eşi görülmemiş teşvik ve tedbirleri gündeme getirdi.

ABD ile Çin arasında iki yıl boyunca uzlaşma ile restleşme arasında giden ticaret müzakerelerinin ilk fazının imzalanması ve Birleşik Krallık'ın 47 yılın ardından AB üyeliğinden ayrılması, yılın ilk ayında 2019'dan devralınan belirsizlikleri büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Bu durum her ne kadar piyasalar tarafında coşkuyla karşılansa da Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan Kovid-19 salgını, siyaset ve ekonomi ajandasını tamamen değiştirerek gündemin üst sıralarına yerleşti.

Tarihte deneyimlenmemiş bu salgının yayılımını önlemek amacıyla hükümetler sınırları kapatmaya ve sosyal izolasyona varan önlemler alırken, sağlık sistemlerini güçlendirmek, üretim, tedarik zinciri ve istihdam alanlarında ortaya çıkan olumsuz etkileri gidermek amacıyla eşi görülmemiş teşvikler açıkladı. Merkez bankaları da 2008 finansal ekonomik kriz dönemindeki genişlemeci politikalara yeniden dönmek zorunda kaldı.

Bu kapsamda, Çin Merkez Bankası (PBoC) şubat ayında piyasaya likidite enjeksiyonları ve faiz indirimleri ile destek verdi.

ABD hükumeti krizle mücadele için 2,2 triyon dolarlık destek paketi açıklarken, ABD Merkez Bankası (Fed) da mart ayının hemen başında 2008 küresel ekonomik krizin ardından ilk kez plansız toplanarak politika faizini 50 baz puan indirdi. Fed, bu kararının üzerinden henüz 12 gün geçmişti ki yeniden faiz indirimine gitti ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti. Bundan sonraki süreçte aksiyonlarına devam eden Fed, likidite sıkışıklığını gidermek amacıyla piyasalara repo işlemleri aracılığıyla kaynak sağladı, uluslararası merkez bankalarıyla swap hattını genişletti, ABD'li şirketlerin ticari menkul kıymet piyasası yoluyla borçlanma imkanını tekrar başlattı. Bunlarla da yetinmeyen Fed, 23 Mart'ta sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirleri devreye aldı.

Avrupa tarafında, Almanya 750 milyar avroluk yardım paketini onaylarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yıl sonuna kadar ek 120 milyar avroluk varlık alımı planladığını, ayrıca geçici yeni uzun vadeli refinansman operasyonlarına (LTRO) başlayacağını duyurdu. İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise 2016'dan bu yana ilk kez faizi indirerek yüzde 0,75'den yüzde 0,25'e çekti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) da parasal genişlemeyi artırıcı yönde tedbirler alırken, Borsa Yatırım Fonu alım miktarını yıllık 6 trilyon yeniden yıllık 12 trilyon yene çıkardı, şirket finansmanını kolaylaştırmak için yeni bir kredi operasyonu başlattı.

Tüm bunlar karşısında Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve kredi derecelendirme kuruluşları 2020'ye ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentilerini, daralma yönünde revize etti, dünya tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıya olunduğu uyarısını yaptı.





- Türkiye'de piyasalar





Türkiye'de ise ihracat ve sanayi üretiminde rekorla başlanan 2020 yılında, ilk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görülmesinin ardından birçok tedbir hayata geçirildi. Ocak ve şubat aylarında toplam 125 baz puanlık faiz indirimine giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), martta plansız toplanarak politika faizini 100 baz puan daha azaltarak yüzde 9,75'e çekti. Salgının olası olumsuz etkilerinin sınırlandırmak amacıyla Kovid-19 tedbirlerini de açıklayan TCMB, bu süreçte zorunlu karşılık oranları ve nema ödemelerini kredi büyümesi oranlarıyla ilişkilendirdi.

Pay piyasaları tarafında oynaklığı önlemek amacıyla Borsa İstanbul yönetimi "devre kesici" ayarlaması yaparken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açığa satış işlemlerini yasakladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranını yüzde 25'ten yüzde 10'a düşürdü. Hükumetin ekonomiye destek amaçlı geniş kapsamlı "Ekonomik İstikrar Kalkanı"nı açıkladığı bu dönemde, kamu bankaları öncülüğünde birçok destek paketi sunuldu.

Söz konusu gelişmelerle ocak ayında rekorlar kıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, sert düştü ve ilk çeyreği yüzde 21,7'lik kayıpla 896.44 puandan kapattı. Bu dönemde dolar/TL ise yıla başladığı 5,94 seviyelerinden 6,62'ye yükseldi.

Yatırımcıların tahvil piyasasına yönelmesi ve merkez bankalarının sınırsız teşvikleri ile yıla yüzde 1,92 seviyelerinden başlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, mart ayında yüzde 0,32 ile tarihi düşük seviyeyi gördü. Bu dönemde Türkiye'de uzun vadeli tahvil faizleri yüzde 13,8'e kadar yükselirken, gram altın yüzde 15,6 artışla ilk çeyreği 335,6 liradan tamamladı. Kriz anlarında güvenli liman olarak görülen altının onsu ise ilk çeyreği yüzde 3,9 artarak 1.577,6 dolardan tamamladı.

Yılın ilk çeyreğinde finansal piyasalarda öne çıkan gelişmeler şöyle:

9 Ocak:

- Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme beklentisini 2020 için yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e, 2021 için yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya çekti. Banka, 2020 büyüme beklentisini Çin için yüzde 6,1'den yüzde 5,9'a, Avro Bölgesi için yüzde 1,4'ten yüzde 1'e ve ABD için yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e revize ederken, Türkiye için yüzde 3'te bıraktı.

- İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

13 Ocak:

- Cari işlemler hesabı kasımda 518 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 2 milyar 725 milyon dolar oldu.

- BDDK, kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda 6 aydan 3 aya düşürdü.

15 Ocak:

- ABD ile Çin birinci faz ticaret anlaşmasını imzaladı.

- ABD ekonomisi 2019'da yüzde 0,6 ile son 6 yılın en zayıf büyümesini kaydetti.

16 Ocak:

- TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.

- ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik yargı süreci Senatoda başladı.

17 Ocak:

- Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem sözleşmeleri için akşam seansları başladı.

18 Ocak:

- TCMB, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranını yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirdi. Banka, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranını da yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltti.

20 Ocak:

- IMF, küresel ekonomik büyüme beklentisini 2020 için 3,4'ten 3,3'e, 2021 için yüzde 3,6'dan yüzde 3,4'e düşürdü. Fon, 2020 büyüme beklentisini Avro Bölgesi için yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e, ABD için yüzde 2,1'den yüzde 2'ye ve Çin için yüzde 5,8'den yüzde 6'ya güncelledi.

21 Ocak:

- BoJ, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, 2020'ye yönelik büyüme beklentilerini yükseltti, enflasyon öngörülerini ise düşürdü.

23 Ocak:

- ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, stratejik gözden geçirmenin başladığını duyurdu.

29 Ocak:

- Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, küresel büyüme üzerinde Kovid-19 kaynaklı belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, "Virüs son derece ciddi bir mesele. Henüz salgının ne kadar yayılabileceği ve etkilerinin ne olabileceği belirsiz. Durumu yakından gözlemliyoruz." dedi.

30 Ocak:

- TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 sonunda yüzde 6,2 ile yüzde 10,2 aralığında (orta noktası yüzde 8,2), 2021 sonunda ise yüzde 3,0 ile yüzde 7,8 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir." denildi.

- TCMB Başkanı Murat Uysal, rapora ilişkin düzenlenen toplantıda, "Çin'deki koronavirüs salgınının etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken." açıklamasını yaptı.

- ABD ekonomisi 2019'da yüzde 2,3 ile son 3 yılın en düşük büyümesini kaydetti.

- Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

- BoE, politika faizini yüzde 0,75 düzeyinde bıraktı.

31 Ocak:

- TCMB, enflasyon hedefinden sapmanın nedenleri ve alınması gereken önlemlere ilişkin hükumete açık mektup gönderdi.

- İhracat 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar oldu.

- Birleşik Krallık, 31 Ocak itibarıyla AB üyeliğinden 47 yıl sonra resmen ayrıldı.

3 Şubat:

- Enflasyon ocakta aylık yüzde 1,35 ve yıllık yüzde 12,15 arttı.

3 Şubat:

- PBoC, piyasaya 1,2 trilyon yuan (173,8 milyar dolar) likidite enjekte etti. Banka ayrıca, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,40'a ve 14 günlük oranını yüzde 2,65'ten yüzde 2,55'e düşürdü.

4 Şubat:

- PBoC, piyasalara 400 milyar yuanlık likidite sağladı.

5 Şubat:

- ECB Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs salgının küresel ekonomik belirsizliğe katkıda bulunduğunu belirterek, Kovid-19'a karşı ilk ciddi uyarısını yaptı.

9 Şubat:

- BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranını yüzde 25'ten yüzde 10'a düşürdü.

10 Şubat:

- BDDK, bankalarca müşterilerden alınan ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin kalemleri 20'den yüzde 16'ya indirdi.

14 Şubat:

- Cari işlemler hesabı Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu.

17 Şubat:

- Türk Eximbank, ihracatçıların döviz kredilerini daha uygun koşullarda kullanabilmesi için faizi 60-140 baz puan indirdi.

17 Şubat:

- PBoC, 1 yıllık faizlerde 10 baz puanlık indirime gitti.

19 Şubat:

- TCMB, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti.

- IMF, Kovid-19 salgını nedeniyle orta vadede küresel ekonomik büyümenin tarihi ortalamaların altında kalacağı uyarısında bulunurken, Türkiye ekonomisinin 2020 ve 2021'de yüzde 3 büyüyeceğini öngördü.

20 Şubat:

- PBoC, 1 yıl vadeli faizi 10 baz puan, 5 yıl vadeli faizi ise 5 baz puan indirerek sırasıyla yüzde 4,05 ve yüzde 4,75'e çekti.

27 Şubat:

- PBoC, risklere karşı daha fazla uyanık olunması gerektiğini, ihtiyatlı para politikasını koruyacaklarını ve yeterli politika alanının mevcut olduğunu bildirdi.

28 Şubat:

- Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9 büyüdü.

- İhracat ocakta yıllık bazda yüzde 6,4 artışla 14 milyar 759 milyon dolar, ithalat yüzde 18,8 yükselişle 19 milyar 207 milyon dolar oldu.

- SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerini yasakladı.

2 Mart:

- OECD, küresel ekonomik büyüme tahminini 2020 için 0,5 puan azaltarak yüzde 2,4'e, 2021 için 0,3 puan artırarak yüzde 3,3'e güncelledi. Kuruluş, 2020 büyüme öngörüsünü Avro Bölgesi için yüzde 0,8'e, ABD için yüzde 1,9'a, Çin için yüzde 4,9'a, Türkiye için yüzde 2,7'e düşürdü.

3 Mart:

- Enflasyon şubatta aylık yüzde 0,35 ve yıllık yüzde 12,37 arttı.

- Fed sürpriz bir şekilde faiz indirimine giderek, 17-18 Mart'taki toplantısı öncesinde politika faizini 50 baz puan azalttı ve yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

- ECB Başkanı Lagarde, Kovid-19 salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etkiyle mücadele konusunda "uygun ve hedeflenen önlemler" almaya hazır olduklarını belirtti.

4 Mart:

- IMF, Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını söyledi.

- Dünya Bankası Grubu, Kovid-19 salgınının tıbbi ve ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkelere yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık başlangıç paketini devreye sokacaklarını duyurdu.

- Avro Grubu üyesi ülkelerin maliye bakanları, koronavirüsün yarattığı riskler karşısında ekonomik büyümenin desteklenmesi için mali tedbirleri içeren tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirdi.

7 Mart:

- TCMB, zorunlu karşılık oranları ve nema ödemelerini kredi büyümesi oranlarıyla ilişkilendirdi.

9 Mart:

- Fed New York Şubesi, gecelik ve vadeli repo işlemlerinin miktarını, 100 milyar dolardan 150 milyar dolara yükseltti.

10 Mart:

- Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi.

- BoE, olağanüstü toplanarak salgınla mücadele için yüzde 0,75 düzeyinde olan politika faizini 50 baz puanlık indirimle yüzde 0,25 seviyesine düşürdü. Söz konusu faiz indirimi, BoE'nin Ağustos 2016'dan beri ilk faiz indirimi oldu.

- BoE, ayrıca KOBİ'ler için yeni dönemsel fonlama programı uygulanmasına ve varlık alım programının 435 milyar sterlin seviyesinde devam etmesine karar verdi.

11 Mart:

- Cari işlemler hesabı ocakta 1 milyar 804 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar oldu.

12 Mart:

- Fed New York Şubesi, Kovid-19 salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara 1 ay ve 3 ay vadeli repo işlemleri aracılığıyla toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunulacağını duyurdu.

- ECB, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, yıl sonuna kadar ek geçici 120 milyar avroluk varlık alımı planladığını, ayrıca geçici yeni uzun vadeli refinansman operasyonlarına (LTRO) başlayacağını bildirdi.

13 Mart:

- Sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 7,9 artarken, aylık yüzde 0,2 azaldı.

- Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda'ya uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruldu.

- Borsa İstanbul yönetimi, pay piyasalarında aşırı oynaklık ve fiyatlardaki sert hareketleri sınırlamak amacıyla VİOP'ta gün içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjlarını düşürdü, hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan "devre kesici"ye ilişkin ayarlamaya gitti.

15 Mart:

- Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart’taki FOMC toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.

- Fed Başkanı Jerome Powell, kararın ardından yaptığı açıklamada, faizlerin uzun süre bu seviyede tutulacağının işaretini verdi.

- ECB, Fed, BoJ ile Kanada, İngiltere ve İsviçre'nin merkez bankaları küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.

16 Mart:

- IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 salgınıyla mücadele için 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduklarını açıkladı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını, tüm sektörlere destek ve önlemlerin uygulanacağını söyledi.

- BoJ, Kovid-19 salgını kapsamında parasal genişlemeyi artırıcı yönde tedbirler alırken, Borsa Yatırım Fonu alım miktarı yıllık 6 trilyon yenden yıllık 12 trilyon yene çıkarıldı. Öte yandan banka, şirket finansmanını kolaylaştırmaya yönelik önlemler kapsamında, kurumsal borçlara karşı teminat olarak kredi sağlamak üzere eylül sonuna kadar, sıfır faiz oranıyla 1 yıla kadar vadeli yeni bir operasyon başlattı.

17 Mart:

- TCMB, 19 Mart'ta planlanan PPK toplantısını öne çekerek, politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e düşürdü.

- TCMB, salgının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla aldığı Kovid-19 tedbirlerini açıkladı.

- Fed, Kovid-19 salgının ekonomik etkisi altında zor durumda kalan ABD'li şirketlerin ticari menkul kıymet piyasası yoluyla borçlanma imkanını tekrar başlattı.

18 Mart:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemleri içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı"nı açıkladı.

- Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirket paylarını yeniden gruplandırdı.

19 Mart:

- Fed, Avustralya, Brezilya, Danimarka, Kore, Meksika, Norveç, Yeni Zelanda, Singapur ve İsveç olmak üzere 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturdu.

20 Mart:

- BDDK, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı.

- ECB, Danimarka Merkez Bankası'yla aralarındaki swap hattını aktif hale getirerek, erişim hakkını 12 milyar avrodan 24 milyar avroya genişletti. Banka ayrıca, Avro Bölgesi bankalarına denetimlerde daha fazla esneklik gösterileceğini duyurdu.

- Fed, hanehalkı ve işletmelerin kredi ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla 6 ay boyunca sürecek Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı uygulamasını başlattı.

21 Mart:

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu.

- BoE, politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 10'a düşürürken, varlık alım programı 200 milyar sterlin artırarak 635 milyar sterline yükseltti.

23 Mart:

- BDDK, finansal piyasalardaki dalgalanmalar üzerine sermaye yeterliliği rasyosu ve net döviz pozisyonu hesaplamasına kolaylık sağladı.

- Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Akbank, ve Vakıf Katılım Bankası koronavirüs salgınına karşı aldıkları finansal istikrar önlemlerini açıkladı.

- Fed, sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıklarken, her gün 75 milyar dolarlık hazine tahvili ve 50 milyar dolarlık mortgage destekli menkul kıymet alacağını duyurdu. Banka ayrıca çalışanlar, tüketiciler ve işletmelere kredi akışının destekleneceğini ve 300 milyar dolara yakın yeni finansman sağlanacağını duyurdu.

25 Mart:

- Almanya, 750 milyar avroluk yardım paketini ve bu paketin finansmanı karşılamak için gerekli 156 milyar avroluk ek bütçe tasarısını onayladı.

- 3 kamu bankası, sektör ayrımı gözetmeksizin kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçirdi. Kamu katılım bankaları da aynı amaçla "İşe Devam Finansman Desteği"ni devreye aldı.

- Dünya Bankası ve IMF, Kovid-19 salgının etkileriyle karşı karşıya kalan dünyanın en yoksul ülkelerinin borç ödemelerinin askıya alınması için çağrıda bulundu.

26 Mart:

- Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik ek bir paket hazırladıklarını belirterek, "Önümüzdeki 15 ay içinde 160 milyar dolarlık mali destek sağlayabilecek bir programı yönetim kurulumuza dün sundum." dedi.

- Moody’s, bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde eksi 0,5'e çekti.

27 Mart:

- TBB, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli Çek Ödeme Destek Kredisi sundu.

- BDDK, taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacağını duyurdu.

- IMF, üye ülkeleri desteklemek için 1 trilyon dolarlık finansal kapasitesini kullanmaya hazır olduğunu bildirdi.

- ABD Başkanı Donald Trump, 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.

30 Mart:

- Kamu bankaları hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altındaki bireysel segmentteki müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlattı. Bu kapsamda bireysel müşterilere, 10 bin liraya kadar 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi kullanabilme imkanı sunuldu.

- BDDK, bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranını yüzde 20'ye indirdi.

- Fitch Ratings, İngiltere'nin "AA" olan kredi notunu, "AA-" seviyesine indirdi, not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

31 Mart:

- İhracat şubatta yıllık bazda yüzde 2,3 artışla 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat yüzde 9,8 yükselişle 17 milyar 634 milyon dolar oldu. Yılın ilk 2 ayında ise ihracat 29,4 milyar dolar, ithalat 36,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

- TCMB, Kovid-19'un küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler aldı.

- Fed, yabancı merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşları için geçici repo kolaylığı sağladı. Bu kapsamda, yabancı merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşları, ABD Hazine menkul kıymetlerini, dolarla geçici olarak takas edebilme imkanına kavuştu.

- Fed, likidite desteği ve kredi verme kolaylığı sağlama amaçlarıyla büyük bankaların bir yıl boyunca tutması gereken ek kaldıraç oranlarında geçici olarak gevşemeye gitti.

(Sürecek)