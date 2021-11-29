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Ekonomi Financial Times itiraf etti: Sorunumuz Türk Lirası değil, Erdoğan
Ekonomi

Financial Times itiraf etti: Sorunumuz Türk Lirası değil, Erdoğan

Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını konu edinen İngiliz merkezli Financial Times gazetesi, hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu itiraf etti. Gazete haberinde "Türkiye'nin önündeki tek soru, Cumhurbaşkanı'nın daha ne kadar görevde kalacağıdır." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:18:00 -
Financial Times itiraf etti: Sorunumuz Türk Lirası değil, Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin düşürülmesine yönelik izlenen politikaya destek açıklaması yapmış, "Bu faizler düşecek. Yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz." demişti.

Benimsenen ekonomi programına ilişkin kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler." ifadesini kullanmıştı.

Türk Lirası yorumu

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından Financial Times gazetesi, Erdoğan'ı hedef almaya çalıştı.

Haberde, liranın değerindeki gerilemenin "geçmişte olduğu gibi ülkenin ekonomik temellerindeki sorunlardan kaynaklanmadığı" belirtildi.

Erdoğan itirafı

Hükümetin hedef alındığı yazıda, "Aniden rotasını değiştirmediği sürece, büyük potansiyele sahip bir ülke olan Türkiye'nin önündeki tek soru, Cumhurbaşkanı'nın daha ne kadar görevde kalacağıdır." ifadesi kullanıldı.

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Yorumlar

ATALARIMIZ BOŞUNA DEMEMİŞLER ,, SU UYUR DUŞMAN UYUMAZ,BU İNGİLİZ VE SİYONİSLER 250 SENEDİR HİÇ BİR ZAMAN PEŞİMİZİ BIRAKMADILAR VE HİÇ BİR ZAMAN BRAKAMAZLAR ÇÜNKÜ BUNLAR DEVLET,, HÜKMET VE MİLLET GÖRÜNÜRLER AMA BUNLAR ((((( EZOTERİK ÖRĞÜTLERDİR))),,AMA BİZLER NE YAPTIK, HEP TARİHİ TEKERRÜR ETTİK ,,, HEP DEDİK BUGÜN NE YECEĞİZ,,, YARIN NE OLACAĞINI HİŞ DÜŞÜNMEDİK VE HİÇ BİR ZAMAN DÜŞÜMEYİZ,,, BİZLEBUYUZ,,VESSELAM,,,
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selim

olene kadar kalacak o.cocuklari olene kadar , sizde catlayin kinizle geberin
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