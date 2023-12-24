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Gündem Film gibi olay! Canlı yayında polisle çatışırken Bakan Yerlikaya aradı
Gündem

Film gibi olay! Canlı yayında polisle çatışırken Bakan Yerlikaya aradı

Yeniakit Publisher
2023-12-24 09:08:00 -

Sakarya'da tır şoförünü rehin alarak Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar kaçan ve araması bulunan şahıs, o anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Şahıs, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından ikna edilerek teslim oldu.

Sakarya'da çeşitli suçlardan araması bulunan Fatih B. isimli şahıs, bir tır şoförünü rehin alarak kaçtı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde yolu kesilen Fatih B., polis ve jandarma ekiplerine ateş açtı.

Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.

İkna çabalarına rağmen şahıs teslim olmadı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih B. ile telefonla görüşme sağladı.

Konuşmadan sonra şahıs teslim olmaya ikna oldu. Şüpheli, önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi dışarı çıktı.
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Ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.

Sosyal medyadan canlı yayınladı

Öte yandan Fatih B., aksiyon filmi görüntülerini aratmayan o anları canlı yayında paylaştı.

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