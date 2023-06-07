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Kadın - Aile Filizlenmiş sarımsakları sakın çöpe atmayın: Sayısız fayda fışkırtan inanılmaz detay! Hiç kimsenin bilmediği gerçek
Kadın - Aile

Filizlenmiş sarımsakları sakın çöpe atmayın: Sayısız fayda fışkırtan inanılmaz detay! Hiç kimsenin bilmediği gerçek

Yeniakit Publisher
2023-06-07 14:10:00 - 2023-06-07 14:51:00
Filizlenmiş sarımsakları sakın çöpe atmayın: Sayısız fayda fışkırtan inanılmaz detay! Hiç kimsenin bilmediği gerçek

Sarımsak, damar tıkanıklığından kulak enfeksiyonlarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelir. Yaşlanma sürecini kısalttığı bilinmektedir. Filizlenen sarımsağın virüsleri önleyerek kanseri engellediği belirtilmektedir. Mutfakta uzun süre durduğunda filizlenen sarımsakları genelikle yenmeyeceği düşüncesiyle çöpe atıyoruz. Ancak filizlenen sarımsak aslında çok daha faydalı.

Filizlenen sarımsağın ise zararlı olduğunu düşünür çöpe atıyoruz.

Sarımsakların filizlenmesinin en önemli nedeni uzun süre kullanılmaması ve beklemesidir. Ancak yapılan son araştırmalarda sarımsağın filizlenmesinin çok faydalı olduğu ortaya çıktı.
Sarımsak, damar tıkanıklığından kulak enfeksiyonlarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelir. Yaşlanma sürecini kısalttığı bilinmektedir. Filizlenen sarımsağın virüsleri önleyerek kanseri engellediği belirtilmektedir.

Filizlenmiş sarımsak damarlardatıkanıklığı önler ve kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.

Yani filizlenen sarımsak filizlenmeyen sarımsağa oranla daha fazla antioksidan barındırıyor.

Bu nedenle filizlenen sarımsağınızı bir daha asla çöpe atmayın ve yemeğinize eklemekten çekinmeyin.
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Bir kabın içerisine az miktarda su koyun. Sarımsağı suya hafifçe değecek şekilde kabın içerisine koyun ve cam önüne yerleştirin. 1 hafta kadar bir sürede filizlendiğini göreceksiniz.


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