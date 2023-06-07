Limon: maalesef başka alternatif yok! Hem ucuz, hem vitamin bombası! Kullananda hastalık kalmadı

Limonun Faydaları

-Özellikle kandaki PH dengesini ayarlar.

-C vitamini kaynağıdır.

-Kanı temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

-Lif bakımından zengindir.

-Bağırsakları çalıştırır.

-Özellikle egzamaya ve mantara karşı iyidir.

-Ayrıca iyi bir iltihap kurutucudur.

-Yüksek tansiyonu düşüren en etkili yöntemdir.

-Ateşi hızla düşürür.

-Akciğerlerde ki balgamı yerinde yumuşatarak söker.

-Kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca iyi bir yağ yakıcıdır.

-Hazmı kolaylaştırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-İdrarı çoğaltır.

-Özellikle mesane ve böbrek taşlarını çoğaltır.

-Vücuttaki kireçleri temizler.

-Kusmayı önler ve düzenli kullanımda kusmanın önüne geçer.

-Limon suyu baş ağrısına da iyi gelir.

-Cilde sürüldüğü zaman cildi güzelleştirir.

-Sivilceleri geçirme özelliği de bulunmaktadır.

-Ayrıca cildin renk tonunu da açar.

-Boğaz enfeksiyonlarına da iyi gelir.

-Bademciklerin şişlerinin inmesini de sağlar.

-İshale de iyi gelir. İshali durdurur.

-Diş eti kanamalarına da iyi gelir. Kabuğunun çiğnenmesi gerekir.

-Çekirdekleri kabızlığa ve basura karşı iyi gelir.

-Limon kabuğu nasıra da iyi gelir.

-Metabolizmayı hızlandırır.

-Sıcak su ile tüketildiğinde ise ter attırıcıdır.

-Yünlü eşyaların arasına limon kabuğu koymak güvelerin düşmesini önler.

-Yanıkları giderir.

-Solunum sorunlarına iyi gelir.

-Ayrıca kalp ve damar sağlığını korur.

Sağlıklı yaşam, fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığın korunması ve geliştirilmesi için sağlıklı beslenme, egzersiz, uyku, stres kısacası her şeye iyi geliyor...

İlginizi çekebilir→ Canan Karatay'dan hasta olmak istemeyenlere özel tarhana tarifi: hastalık fırlayınca füze gibi imdada yetişiyor!→ TIKLAYINIZ