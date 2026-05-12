Filistinlilerin mezarları Yahudi yerleşimcilerin hedefinde!

Yahudi yerleşimciler, cuma günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir cenazenin "İsrail yerleşimine çok yakın bir noktaya defnedildiğini" öne sürerek Filistinlileri cesedi mezardan çıkarmaya ve başka bir yere taşımaya zorladı.

Olay 20 yıl önce tahliye edilen ve geçen ay resmen yeniden açılan Sa-Nur yerleşimi yakınlarında yaşandı.

Sa-Nur'dan gelen yerleşimciler daha sonra kazı aletleriyle bölgeye ulaştı ve Filistinlileri mezarı açmaya zorladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistinlilerin beyaz bir beze sarılı halde mezardan çıkarılan cesedi taşıdığı, askerler ve yerleşimcilerin ise onları izlediği görülüyor.

Hüseyin Asasa'nın cenazesinin daha sonra nereye defnedildiği netlik kazanmadı. Aile, cesedi taşırken yerleşimcilerin kendilerine taş attığını söyledi. İsrail ordusu, "olaya ilişkin soruşturma başlatacağını" öne sürdü.

BM İnsan Hakları Ofisi'nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları Başkanı Ajith Sunghay, olay karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Sunghay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu korkunç bir olaydır ve işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında tanık olduğumuz, yaşayanları da ölüleri de hedef alan Filistinlilerin insanlıktan çıkarılmasının somut bir göstergesidir. Mezarlık, 2025'te yeniden kurulan Sa-Nur yerleşimine 300 metre mesafede bulunuyor. Filistinliler artık ölülerini buraya defnetmek için İsrail'den izin almak zorunda. Hüseyin'in ailesi de aynı sabah bu izni almıştı."

İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Mepa News