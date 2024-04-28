Filistinli minik yürekleri parçaladı! Şu çocuğun sözlerinden utan ey dünya

Filistinli aileler, çocuklarının kollarına isimlerini yazarak, İsrail bombardımanında şehit olmaları durumunda parçalanan cesetleri kolayca teşhis edebilmeyi en azından mezarlara isimlerini yazabilmeyi amaçlıyorlar.

Küçük Kerim ve kız kardeşinin hikayesi yürekleri burktu. İşte Kerim'in sorulara verdiği cevaplar:

-Kerim elinin üzerinde ne yazılı?

+İsmim

-Neden ismini eline yazmışsın?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

+Çünkü bir bombardımana maruz kalırsam beni tanısınlar diye.

-Kerim kaç yaşındasın?

+7 yaşındayım.

-Bu durumda küçük mü yoksa büyük mü sayılırsın?

+Küçük.

-Hayır, hayır büyük!! Eve dönecek misin, evinizin durumu iyi mi?

+Kız kardeşimi görmek istiyorum

-O nerede?

+Gazze'de.

-Döneceğiz inşallah. Onu çok mu özledin?

+Evet.