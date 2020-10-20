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Aktüel Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:23:51 -
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 492'ye, vaka sayısı da 59 bin 565'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 7, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de 1 kişi daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 492'ye yükseldi.

Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 513 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 59 bin 565 oldu.

İyileşen hasta sayısının ise 52 bin 400'e ulaştığı Filistin'de, son günlerde vaka sayılarındaki artış hızında yavaşlama görülüyor.

- Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 1000'e yaklaştı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 8 bini aştı.

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