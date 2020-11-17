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Aktüel Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1000’i geçti
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1000’i geçti

Son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti, 1158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:50:18 -
Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1000’i geçti

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı 1000'i aşarken, 11 hasta daha hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 9, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 658'e çıktı.

Son 24 saatte işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 1158 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 77 bin 320'ye yükseldi.

Hastalardan 44'ünün durumunun ağır olduğu, 67 bin 327 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

- Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 1000'i aştı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 10 bine ulaştı.

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