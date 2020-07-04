Filistin'de Kovid-19 ölümleri 16'ya yükseldi

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 teşhisi konulan 1 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16'ya ulaştı.



Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında 324 kişide daha virüs tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 bin 13 oldu.

Öte yandan, hastalardan 11'inin durumunun ağır olduğunu öğrenildi. İyileşen kişi sayısı ise 637'ye ulaştı.



- Aktif vaka sayısı 3 bin 360'a yükseldi



Kovid-19 salgının ilk dalgasının etkisine nisanda giren Filistin'de ikinci dalga daha sert geçiyor.



İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 330'a kadar çıktı.



Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı son günlerdeki artışla 3 bin 360'a yükseldi.



Filistin yönetimi, Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle dünden itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kentlerde 5 gün boyunca genel karantina uygulaması başlamıştı.



Karantina kapsamında fırın, eczane ve bakkalların dışında tüm işletmeler kapatılırken, şehirler arası ve kent içi ulaşım da durdurulmuştu.

