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Aktüel Filistin yönetimi Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ziyaretini kınadı
Aktüel

Filistin yönetimi Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ziyaretini kınadı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne: - "ABD'nin söz konusu ziyareti, İsrail yerleşim birimlerini meşrulaştırmayacaktır. Bu yerleşimler er ya da geç yok olacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 19:23:36 -
Filistin yönetimi Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ziyaretini kınadı

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, "Ziyaret, uluslararası tüm meşruiyet kararlarına aleni bir meydan okumadır." ifadelerini kullandı.

Pompeo'nun ziyaretinin, Filistin topraklarının işgal edilmesinde ısrarcı davranan ABD'nin bu yöndeki kararlarının teyidi niteliğinde olduğunu belirten Ebu Rudeyne, "ABD'nin söz konusu ziyareti, İsrail yerleşim birimlerini meşrulaştırmayacaktır. Bu yerleşimler er ya da geç yok olacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bugün, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimini ziyaret etmişti.

Bu ziyaretle Pompeo, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kasım 2018'de yaptığı açıklamayla, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık "yasa dışı olarak görmediklerini" duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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